Fedez continua la sua lotta a favore del DDL ZAN: “Qui si sta ostacolando la democrazia!”

Fedez DDL ZAN… una battaglia che l’artista non ha nessun’intenzione di abbandonare quella per il DDL ZAN, il disegno di legge che andrebbe a rafforzare le pene verso coloro che commettono violenza su persone avvalorata da un odio ingiustificato e ingiusticabile solo per il loro solo modo di essere, per il loro esistere. Omosessuali, lesbiche, transgender ma anche donne, disabili e molte altre categorie.

Già nei giorni scorsi Fedez e altri artisti (Elodie, Michele Bravi, Mahmood, Alessandra Amoroso… vedi qui) si sono fortemente schierati a favore di questa leggende richiedendone l’approvazione quanto prima possibile e criticando il comportamento del Senatore Leghista Simone Pillon che la ostacola da tempo.

Mentre Pillon, nei giorni scorsi ha continuato a rispondere a Elodie a mezzo social (“Cara Elodie chiedere rispetto è giusto, e secondo noi le leggi in vigore già lo garantiscono. Sarebbe anche utile dare il buon esempio“) Fedez ha ospitato in una diretta Instagram proprio Zan per parlare di questa legge e, a seguire, ha promosso una raccolta firme su Change.Org (la trovate e potete firmarla e condividerla da qui) che ad oggi ha già raggiunto quota 300.000 firme.

A quanto pare il Senatore Pillon, un senatore della Repubblica, ricordiamo, ha molto tempo da trascorrere sui social dove risponde a Fedez usando l’ironica.

Clicca in basso su continua per sapere cosa ha scritto Pillon e la risposta, come sempre arguta, di Fedez.