Fabrizio Moro annuncia l’uscita de “La mia voce Vol.2”. Svelate copertina e tracklist

Fabrizio Moro è pronto a pubblicare, ad un anno dall’uscita della prima parte, l’EP La mia voce Vol.2.

Reduce dal lancio del singolo Tutta la voglia di vivere, il cantautore torna il 19 maggio con il nuovo EP che sarà disponibile in formato fisico (Cd e vinile colorato) e in digitale. In contemporanea al disco fuori per Fattoria del Moro con distribuzione Warner Music Italy) uscirà anche il nuovo singolo estratto, Dove, brano pop melodico con qualche sfumatura elettronica.

Il cantautore romano, ha deciso, mentre terminava la lavorazione del disco di portarlo in scena, eseguendo i nuovi brani, durante il tour Racconti Unplugged partito da Roma lo scorso 20 marzo (qui le date).

La mia Voce vol. 2 contiene 6 brani: canzoni d’amore, ballate crude ed immediate e brani pop. Qui a seguire il link per il pre-order del disco e la tracklist: