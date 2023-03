Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo ‘Tutta la voglia di vivere’ presentato in concerto a Roma

L’annuncio è arrivato.

Dopo che nei giorni scorsi Fabrizio Moro aveva pubblicato uno stralcio di testo di un possibile singolo (leggi qui), ora arriva l’ufficialità.

Uscirà il 24 marzo Tutta la voglia di vivere, il nuovo singolo di Fabrizio Moro. Sarà disponibile anche il video sul quale il cantautore è già al lavoro. Il brano è già disponibile in pre-save su Spotify.

Tutta la voglia di vivere è stata presentata in anteprima live durante la prima tappa del tour a Roma il 20 marzo 2023.

ll brano segue il singolo Senza di te pubblicato lo scorso 18 novembre che anticipa il nuovo album previsto per questa primavera. L’ultimo disco in studio di Fabrizio è Figli di nessuno e risale ormai a 4 anni fa, il 2019.

Fabrizio Moro – Tutta la voglia di vivere

Testo e significato in arrivo a partire dal 24 marzo.

Intanto proprio ieri si è tenuta la prima tappa del tour nei teatri che ha preso il via dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. La prossima tappa è fissata per il 2 aprile nella medesima location, per poi proseguire a Napoli, Milano, Firenze e via via tutte le altre città, fino a chiudersi il 14 maggio ad Anona.

Ecco il calendario delle prossime date del tour Racconti Unplugged.

FABRIZIO MORO – TOUR NEI TEATRI

02 aprile – Auditorium Parco Della Musica – Roma

04 aprile – Teatro Augusteo – Napoli

07 aprile – Teatro Degli Arcimboldi – Milano

13 aprile – Tuscany Hall – Firenze

15 aprile – Europauditorium – Bologna

20 aprile – Gran Teatro Geox – Padova

28 aprile – Teatro Metropolitan – Catania

29 aprile – Teatro Golden – Palermo

04 maggio – Teatro Colosseo – Torino

06 maggio – Teatro Team – Bari

07 maggio – Teatro Politeama Greco – Lecce

13 maggio – Teatro Massimo – Pescara

14 maggio – Teatro Delle Muse – Ancona

