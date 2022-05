Eurovision 2022: guida, recensioni e i video delle 40 canzoni in gara. Parte tre di quattro

Eurovision 2022 canzoni guida. Pochi giorni ormai ci separano dalla prima semifinale dell’Eurovision 2022, in programma al PalaOlimpico di Torino (Italia) dal 10 al 14 maggio prossimi. Nella terza parte della nostra guida all’evento continuiamo il nostro viaggio fra le nazioni partecipanti andando ad analizzare altri dieci dei 39 avversari di Mahmood & Blanco nella corsa al microfono di cristallo (qui la prima parte e qui la seconda).

Non cambiano le regole del gioco: anche quest’anno abbiamo ascoltato tutte le proposte in concorso, che andremo a presentare con una breve recensione di ogni brano abbinata a una valutazione in stelline (da una ☆ a cinque ☆☆☆☆☆) che contrassegna le chance di vittoria di ogni nazione.

La settimana eurovisiva entrerà nel vivo il 10 e 12 maggio con le due semifinali (per la prima volta trasmesse su Rai 1) raggiungendo il climax sabato 14 maggio per la finalissima, a cui l’Italia sarà ammessa di diritto in quanto campione in carica e paese ospitante. Lo show andrà in onda dal PalaOlimpico di Torino e vedrà alla conduzione Alessandro Cattelan, Laura Pausini e MIKA, mentre sono confermati al commento italiano Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio con l’aggiunta della conduttrice e speaker radiofonica Carolina Di Domenico.

