Erwin, la nuova scommessa pop di Capitol Records, si prepara a debuttare al Radio Norba Cornetto Battiti Live con “Se fossi il mare”

Erwin Se fossi il mare testo e significato del brano per l’estate, fuori da venerdì 1 luglio, della nuova scommessa pop di Universal Music Italy. Per la precisione di Capitol Records, la suddivisione precedentemente conosciuta come Polydor che, da diverso tempo a questa parte, ha deciso di puntare su volti e voci giovani per conquistare la generazione Z. Da Emanuele Aloia a Matteo Romano.

Il giovane artista tra l’altro si prepara a farsi conoscere da un vasto pubblico. Nei giorni scorsi è stato infatti ospite del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 a Gallipoli e quindi, nelle prossime settimane, potremo ascoltare la sua canzone su Italia 1.

Erwin se fossi il mare significato

Il debutto sotto major di Erwin avviene con una canzone estiva nel cui testo racconta un amore leggero, di quelli spensierati che tutti almeno una volta vorremmo vivere. Una canzone nata per far ballare nel suo altalenare tra profondità e leggerezza.

La canzone è stata scritta da Davide Cova, Stefano Galli, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende ed è accompagnata da un video che vede alla regia Alessandro Maiorano con la presenza della ballerina Alessia Polignano.

Precedentemente l’artista aveva pubblicato tre singoli: Diamante grezzo del 2018 e Capolinea del 2020 con la Records DK e Mappamondo da indipendente nel 2021.

Erwin Se fossi il mare testo e audio

Tu che mi stringi la mano Prima di prendere il volo Di stare in casa giuro non ne posso più E non scordarti Che la notte prima di partire non si dorme mai Scatta una polaroid e poi baciami perché Ti guardavo ballare da sola Sulla spiaggia e le stelle nel cuore Sai ti ho scritto una poesia CHE dice CHE SE FOSSI IL MARE TI FAREI CAPIRE CHE Ogni mia onda è una carezza su di te Tu sei la luna che mi chiama verso se Tu sai come calmarmi dopo una tempesta Tu che mi parli con gli occhi,senza mai dire niente Il ritornello più bello sei te E che non mi stanca mai Nuova estate nuovo tatuaggio E ciò che conta sarà sempre il viaggio Non mi importa la meta Mi basta sapere di fare ogni metro con te eee E allora dimmi se ti ricorderai Di quella promessa Che ci siamo fatti E sai Ti guardavo ballare da sola Sulla spiaggia e le stelle nel cuore Sai ti ho scritto una poesia CHE dice CHE SE FOSSI IL MARE TI FAREI CAPIRE CHE Ogni mia onda è una carezza su di te TU SEI LA LUNA CHE MI CHIAMA VERSO SE Tu sai come calmarmi Dopo una tempesta Tu sei il vento che mi fa volare da te Quando tutto si ferma e io canto Di te Di te ee Di te SE FOSSI IL MARE TI FAREI CAPIRE CHE OGNI MIA ONDA e UNA CAREZZA SU DI TE Tu sei la luna che mi chiama verso se Tu sai come calmarmi Dopo una tempesta eee Se FOSSI IL MARE TI FAREI CAPIRE CHE Ogni mia onda è una carezza su di te Tu sei la luna che mi chiama verso se Tu sai come calmarmi dopo una tempesta