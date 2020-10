Il 23 ottobre è il giorno dell’uscita del nuovo Ep di Ensi Oggi, progetto discografico che si compone di 6 brani, tra cui 3 inediti. Nel disco featuring con Dani Faiv e Giaime, ma anche le produzioni di 333Mob, Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Gemitaiz, Kanesh e Strage.

Un progetto completo nel quale c’è spazio per suoni diversi e testi intensi, ma anche più generi leggeri, che ben delineano l’attualità di una personalità artistica che non ha nulla da dimostrare, ma che continua a evolversi.

E’ passato solo un anno dall’uscita dell’album Clash, ma con Oggi Ensi dimostra ancora una volta una capacità di cambiare pelle, pur rimanendo fedele a sé stesso.

“Oggi è un concept legato al tempo e non racconta solo il momento che stiamo vivendo. Arriva dopo mesi di lavoro iniziati nei primi giorni del 2020. E’ nato dalla voglia di fare qualcosa di diverso, anche perchè chi mi conosce sa che non amo stare in una confort zone. Solo chi muore non cambia e non ha voglia di trovare qualcosa di diverso

Mi sono avvalso della collaborazione di producer diversi, alcuni di quali per la prima volta lavorano con me. Oggi non ammicca al sound del momento e di questo ne sono orgoglioso.

Nella musica penso di avere ancora tantissimo da dare. Sono un giovane veterano, non un pioniere, ma arrivo come un middle child.

Oggi sono fiero e orgoglioso di rappresentare il rap italiano, anche se so che a livello culturale la storia di questo genere nasce da molto prima di me. Il rap è come il vino. Il fatto di invecchiare bene gli permette di essere ancor più competitivo.”