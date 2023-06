Wayne, anziché pensare al flop del suo singolo, offende Emma Marrone attualmente fuori con un singolo feat. Tony Effe

Si è sempre detto che il mondo del rap fosse un ambiente un po’ maschilista. Poi ci sono artisti come Wayne, ex Dark Polo Gang, che riescono con una battuta infelice, contro Emma Marrone in questo caso, a far pensare che in fondo ci sia del vero in questo pensiero.

Attualmente Emma è fuori con un singolo, Taxi sulla luna, che la vede duettare con Tony Effe, anch’egli come Wayne ex componente della Dark Polo Gang (qui l’intervista e la risposta alla domanda se il collettivo tornerà insieme).

Il pezzo di Tony ed Emma, fuori dal 9 giugno, ha collezionato al momento oltre 3.200.000 stream sul solo Spotify. Anche Wayne ha lanciato di recente, fresco di contratto con Warner Music Italy, un nuovo singolo, Veleno di vipera.

Questo singolo segue quello di debutto con Warner, Dirty love, brano che, uscito lo scorso aprile, si è fermato a quota 271.000 stream. Il nuovo singolo invece, lanciato la scorsa settimana, al momento ha raccolto risultati modesti: solo 47.754 stream.

Eppure anziché pensare a cosa non sta funzionando con le nuove uscite Wayne ha trovato il tempo per una battuta di dubbio gusto ai danni di Emma Marrone che, al momento, ha scelto di non rispondere.

Capita che il rapper, collegato qualche giorno fa in diretta con i suoi fan su TikTok, decida non ignorare una stupida domanda di uno dei suoi follower…. “Ma Tony Effe si sta s*****do Emma Marrone?“.

Dopo essere scoppiato in una grassa risate Wayne ha così risposto al “bro”: “Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro“.

Wayne e la battuta su Emma Marrone, le reazioni del web

Il filmato in questione ha ovviamente fatto il giro del web e sono state tante le critiche rivolte a Wayne…

“A me piacerebbe capire perché Tony sarebbe messo male se fosse stato più che amico di Emma?! Quella frase poteva davvero evitarla” “E questo qui chi è? Comunque che tristezza di battuta ragazzi” “In verità si è descritto da solo. Per me un’artista che a pochi giorni dall’uscita del suo singolo, invece di pensare alla musica e a come far girare il pezzo, fa questa uscite sui social cade in basso” “Ah questo cafone, maleducato fa musica? Si è fatto proprio una bella pubblicità. Emma una grande donna ed è una grande artista proprio per questo, magari ci fossero più esseri umani come lei in questo mondo malato” “Che poi sono pure fandonie visto che lei è bellissima, ma resta una battuta infelice a dire a chiunque”. “Già che ha letto una domanda del genere in diretta questo la dice lunga e poi la risposta è stata pure peggio”.

Ovviamente a questo giro evitiamo di chiedere di farci sapere il vostro pensiero. Speriamo, anzi diamo per scontato, che sia simile al nostro.