Wayne rompe il silenzio riguardo alla battuta su Emma: "A volte le parole vengono fraintese..."

Dopo l’uscita infelice di Wayne in diretta su TikTok alla domanda di un utente che gli chiedeva se Tony Effe andasse a letto con Emma, ovviamente con toni meno delicati di quelli che stiamo usando noi in questo articolo (vedi qui) l’artista ha voluto chiarire come, dal suo punto di vista, le sue parole sarebbero state interpretate male.

Con una storia Instagram Wayne ha scritto quanto segue e che noi pubblichiamo integralmente:

“Rega ma cosa sta succedendo?

A volte le parole vengono fraintese e sembra che si cerchi di mettere zizzania tra le persone.

Non era mia intenzione ferire nessuno o mancare di rispetto alle donne in generale. La mia risposta ‘Non penso che sia messo così male’ alla domanda se ci fosse qualcosa tra Tony e Emma era solo per dire che Tony non ha bisogno di creare gossip per far parlare di sé e non era assolutamente mia intenzione fare riferimento a Emma in quanto donna.

Detto ciò comprendo il risentimento nei confronti delle mie parole, che estrapolate da una diretta hanno assunto un significato diverso.

Nonostante tutto credo che non sia giusto accusare qualcuno di sessismo senza prima avere piena consapevolezza di ciò che è successo realmente. Wayne“.

Questa è la versione di Wayne. Avendo assistito alla diretta in questione la nostra impressione è che all’artista sia “semplicemente” scappata una brutta battuta da camerata. Solo che in questo caso non è stata fatta nel salotto di casa sua, tra amici, ma sugli amati e odiati social che, come sappiamo, amplificano tutto.

Va anche detto che la frase in questione è stata estrapolata da una diretta in cui fino a quel momento si era parlato di altro e non da un discorso articolato su Emma/Tony Effe. Detto questo avendo assistito restiamo diffidenti su questa spiegazione da parte di Wayne ma pensiamo che, fraintendimento o meno, sbagliando si possa realmente imparare fosse anche solo ad esprimersi meglio in una diretta quando si ha migliaia di ragazzi all’ascolto.

A seguire il video con l’estratto dalla diretta dell’artista.