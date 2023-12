Elodie e Annalisa: le due principesse del pop italiano realizzano il sogno dei fan duettando al Forum di Assago

Ieri sera, 9 dicembre 2023, al Mediolanum Forum di Assago il pubblico presente al concerto di Elodie ha potuto assistere ad un vero e proprio evento a sorpresa… il duetto con Annalisa.

Il tour di Elodie, partito il 17 novembre scorso con una doppia data dal Palapartenope di Napoli, si è concluso ieri a Milano dopo una doppietta sold out sempre al Forum nel mese di novembre, due date a Roma e una a Firenze.

Tanti gli ospiti che hanno duettato con Elodie in questi concerti, da Renato Zero a Piero Pelù passando per Sfera Ebbasta, artista con cui la cantante ha duettato nel singolo “Anche stasera“, brano contenuto nell’album del king della trap, “X2VR“.

Il duetto più inaspettato, ma anche il più atteso dai fan, ha preso vita proprio nell’ultima data del tour, quello con Annalisa.

Le due artiste, entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi, negli ultimi due anni si sono affermate come vere e proprie regine del pop moderno, Laura Pausini permettendo, e fan e siti di musica le hanno spesse contrapposte (noi lo abbiamo fatto in questo articolo) divertendosi a creare una rivalità come quelle che coinvolgevano le grandi dive del passato come Mina, Marcella Bella, Loredana Bertè, Ornella Vanoni e Rettore.

Una rivalità inesistente nella realtà che ha avuto anche risvolti molti divertenti grazie all’imitazione di Annalisa fatta da Brenda Lodigiani al GialappaShow.

Le due artiste hanno duettato al Mediolanum Forum di Assago sulle note di “Ciclone“, dal repertorio di Elodie, e su quelle di “Mon amour“, da quello di Annalisa.

L’esibizione è stata ripresa dalla pagina fan di Elodie, Elodiesfamily e potete vederlo anche qui a seguire.