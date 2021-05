Elisa lancia un importante messaggio e ricorda le parole di Tina Turner: “Donne come te stanno cambiando il mondo”

Elisa, cantautrice di successo, autrice, polistrumentista, arrangiatrice e produttrice. Queste sono alcune delle parole con cui potremmo definire uno dei talenti italiani più importanti degli ultimi vent’anni capace di passare con dimestichezza dall’italiano all’inglese, di rinnovarsi costantemente andando a creare collaborazioni con esponenti della nuova scena musicale.

E proprio nella giornata di ieri Elisa ha voluto lanciare un importante messaggio a tutti i suoi followers usando la propria esperienza personale… “Non lasciamo che nessuno ci dica che questo non è il nostro posto“, con questa parole si può racchiudere il senso di quanto l’artista ha voluto comunicare.

Come dicevamo la cantautrice per rendere ancora più concreto questo messaggio ha usato la sua storia personale, le difficoltà che ha incontrato e le parole delle persone che avrebbero voluto farla desistere dal suo sogno e che, per fortuna della musica italiana, non ci sono riuscite. Ecco le parole di Elisa…

“Sei carina, pensa a cantare. Lascia stare la scrittura. Avevo quindici anni e quelle parole mi fecero venire una gastrite che durò per dei mesi. Avrei dovuto lasciar stare anche la produzione, gli arrangiamenti, la curiosità per tanti strumenti, perché era tutto troppo. Sarebbe bastato sorridere, ‘mettermi carina”, cantare bene e “tenermi da conto’.

Queste sono state le parole di un produttore maschilista in cui sono inciampata prima ancora dei miei esordi. Per me sono state solo altra benzina, amara si, ma pur sempre buona per spingere ancora più giù l’acceleratore.

A ventisette anni mi trovavo a Zurigo in studio con Tina Turner per registrare la sua voce, perché ero la produttrice del brano che avevo scritto per il nostro duetto e ne curavo quindi gli arrangiamenti e anche tutti gli aspetti tecnici della registrazione. Lei mi disse ‘Sono molto orgogliosa di te, donne come te stanno cambiando il mondo. Quando ero giovane io, quello che stai facendo tu oggi qui con me sarebbe stato impensabile’.

Non lasciamo che nessuno ci dica che questo non è il nostro posto.“