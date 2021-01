Elisa nuovo album. Ci siamo, la cantautrice dopo il grande successo dell’ultimo album, Diari aperti, è pronta a pubblicare nel 2021 un nuovo disco.

L’ultimo progetto discografico, primo disco ad essere pubblicato con Universal Music Italy a novembre del 2018, ha collezionato il doppio disco di platino per le oltre 100.000 unità oltre a diverse certificazioni per i singoli estratti: Se piovesse il tuo nome, Anche fragile, Vivere tutte le vite feat. Carl Brave, Tua per sempre oltre al successo per tracce non estratte come singoli ufficiali, come Promettimi.

Nelle scorse settimane la cantautrice, recentemente certificata anche per il singolo Neon – Le ali contenuto nel disco di Marracash, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo disco, un progetto che potrebbe anche essere un doppio album.

Oggi, 11 gennaio 2021, Elisa ha rotto il silenzio iniziando a parlare del disco. Clicca su continua per saperne di più.