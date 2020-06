Elisa veste di elettronica Mare Mare di Luca Carboni per I Love My Radio

Elisa reinterpreta Mare Mare, il successo anni ’90 di Luca Carboni, per il progetto I love my radio.

Elisa festeggia i 45 anni del sistema radio aderendo al progetto I love my radio, che unisce per la prima volta le emittenti italiane.

Per l’occasione la cantautrice reinterpreta una delle canzoni più famose di Luca Carboni e icona delle estati italiane degli ultimi 20 anni: Mare Mare.

Le emittenti hanno scelto Elisa per dare il via al progetto che prevede la messa on air di 10 cover interpretate da grandi artisti. I brani sono scelti tra i successi dell’airplay degli ultimi 45 anni.

La traccia sarà ascoltabile esclusivamente in radio da lunedì 1 giugno.

Elisa darà la sua versione inedita del brano di Luca Carboni uscito nel 1992. Il brano fu lanciato nell’anno degli scandali di tangentopoli e del karaoke, dell’Europa unita e del primo sms della storia. Carboni, in quel contesto storico, lanciò un tormentone atipico dal mood malinconico, ma con forti suggestioni che ha lasciato un segno indelebile nella musica estiva italiana.

Elisa dà la sua impronta al brano, dandogli un taglio più elettronico, generando un campionario di suoni e sensazioni che portano con sé l’odore del mare e il vento caldo d’agosto.

Elisa con Mare Mare fa oggi da apripista al progetto I love my radio che vedrà ogni settimana la pubblicazione di una cover da parte di alcuni dei maggiori artisti del panorama musicale italiano.

Gli artisti che hanno aderito al progetto sono: Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramaro, Eros Ramazzotti.​

Elisa, sempre in ottica di cover, alla fine del mese di aprile ha lanciato Three Little Birds feat. Shablo, omaggio a Bob Marley (leggi qui).