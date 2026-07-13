Elisa pubblicò Diari aperti il 26 ottobre 2018, inaugurando il suo percorso con Island Records / Universal Music Italia. A quasi otto anni dall’uscita, il disco continua a raccogliere risultati: nel luglio 2026 ha conquistato il 4° disco di platino FIMI, confermandosi uno dei progetti più longevi e apprezzati della carriera della cantautrice.

Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2026. Diari aperti di Elisa raggiunge il 4° disco di platino, nuova certificazione FIMI che porta a quattro i platini ottenuti dall’album dopo il disco d’oro conquistato nel 2018.

Certificazione Anno Settimana 4° Platino 2026 28 3° Platino 2022 22 2° Platino 2020 9 Platino 2019 8 Oro 2018 48

Nel 2019 Elisa ha ampliato questo progetto con Diari aperti (Segreti svelati), una riedizione arricchita da nuovi brani, versioni in duetto e un secondo disco in inglese.

Vuoi scoprire la riedizione dell’album?

Diari aperti (Segreti svelati) amplia il progetto originale con nuovi brani, collaborazioni e un secondo disco in inglese. amplia il progetto originale con nuovi brani, collaborazioni e un secondo disco in inglese. 👉 Leggi l’approfondimento dedicato

Diari aperti, l’album della ripartenza

Pubblicato dopo i festeggiamenti per i vent’anni di carriera culminati con i concerti all’Arena di Verona, Diari aperti rappresenta una svolta nel percorso artistico di Elisa. È il primo album realizzato per Universal Music Italia e nasce da un periodo di profonda riflessione personale.

L’artista descrisse il progetto come un viaggio introspettivo, in cui le melodie sono nate solo dopo i testi, lasciando che fossero le parole a guidare la costruzione delle canzoni.

“Non ho mai smesso di scrivere. È il mio modo per tenermi a mente quello che voglio fare e dire. Mi piace ripercorrere anche quello che sono stata ed è anche per questo che il titolo del nuovo album è Diari aperti. Si tratta di un viaggio introspettivo in cui le melodie sono nate dopo i testi. Il tono è quello più intimo di protezione e libertà, le caratteristiche di un dialogo interiore. Mi è piaciuta l’idea di immaginare il mio pubblico come un interlocutore.”

Le parole di Elisa

Abbiamo incontrato Elisa in occasione dell’uscita dell’album. Durante l’incontro l’artista ha raccontato il percorso che l’ha portata alla realizzazione di questo disco.

“Subito dopo aver compiuto 40 anni mi sentivo persa, ma anche fedele ai miei valori. Queste nuove canzoni raccontano il mio stato d’animo dell’ultimo anno e mezzo.”

“Questo album rappresenta una ripartenza preceduta da una pausa di riflessione.”

Diari aperti: tracklist completa

L’album è composto da undici brani, scritti da Elisa insieme a diversi autori della scena italiana. Tra questi figurano Dario Faini (Dardust), Calcutta e Francesco De Gregori, presente anche come ospite nell’ultima traccia.

Tutta un’altra storia Se piovesse il tuo nome Tua per sempre Anche fragile Promettimi L’amore per te L’estate è già fuori Con te mi sento così Vivere tutte le vite Come fosse adesso Quelli che restano feat. Francesco De Gregori

L’album è stato prodotto da Elisa insieme ad Andrea Rigonat e Taketo Gohara ed è disponibile nei formati CD, vinile e digitale.

I singoli estratti da Diari aperti

Nel corso dei mesi l’album è stato accompagnato da diversi singoli che hanno contribuito alla sua lunga permanenza nelle classifiche e al raggiungimento delle certificazioni FIMI.

Tra i brani più rappresentativi del progetto figurano:

Se piovesse il tuo nome , scritto insieme a Calcutta e Dario Faini ;

, scritto insieme a e ; Anche fragile , diventato uno dei brani simbolo del repertorio recente di Elisa;

, diventato uno dei brani simbolo del repertorio recente di Elisa; Tua per sempre ;

; Quelli che restano, realizzato con Francesco De Gregori.

Il progetto è stato successivamente ampliato dalla riedizione Diari aperti (Segreti svelati), che ha aggiunto nuovi inediti, versioni in duetto e un secondo disco in lingua inglese.

Un album che continua a crescere negli anni

Le certificazioni raccontano bene il percorso di Diari aperti. Dopo il disco d’oro conquistato poche settimane dopo l’uscita, l’album ha continuato ad accumulare ascolti fino a raggiungere il primo platino nel 2019, il secondo nel 2020, il terzo nel 2022 e il quarto nel 2026.

Si tratta di una crescita costante, costruita nel tempo grazie alla lunga vita del repertorio dell’album, ai concerti e al successo dei suoi brani sulle piattaforme di streaming.

Approfondimento

Nel 2019 Elisa ha pubblicato Diari aperti (Segreti svelati), una nuova versione del progetto con duetti, inediti e un secondo disco interamente in inglese. Nel 2019 Elisa ha pubblicato, una nuova versione del progetto con duetti, inediti e un secondo disco interamente in inglese. 👉 Scopri la riedizione completa

Il videoclip di “Se piovesse il tuo nome”

Diari aperti Tour: le date del primo tour teatrale

Per presentare il disco dal vivo, Elisa scelse di tornare ai teatri, privilegiando un contatto diretto con il pubblico e una dimensione più raccolta rispetto agli anni precedenti.

L’artista spiegò così quella scelta:

“Ho scelto di tornare in una dimensione semplice, ancestrale. In teatro ti esibisci senza trucchi. Lì devi essere te stessa. Vorrei che nei live si respirasse la nostra voglia di cantare e suonare. Anche per questo sul palco inviterò il pubblico a cantare con me. Vorrei che i concerti ci facciano diventare delle persone migliori.”

Il Diari aperti Tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, prese il via nella primavera del 2019.

18 marzo – Firenze – Teatro Verdi

21 marzo – Bari – Teatro Team

25 marzo – Catania – Teatro Metropolitan

27 marzo – Roma – Auditorium Parco della Musica

30 marzo – Napoli – Teatro Augusteo

3 aprile – Milano – Teatro degli Arcimboldi

6 aprile – Torino – Auditorium del Lingotto

12 aprile – Padova – Gran Teatro Geox

15 aprile – Parma – Teatro Regio

16 aprile – Brescia – Gran Teatro Morato

19 aprile – Trieste – Teatro Rossetti

23 aprile – Reggio Emilia – Teatro Romolo Valli

26 aprile – Bergamo – Teatro Creberg

29 aprile – Cesena – Nuovo Teatro Carisport

2 maggio – Bologna – Europauditorium

9 maggio – Saint-Vincent (AO) – Palais

14 maggio – Genova – Teatro Carlo Felice

L’eredità di Diari aperti

Con il raggiungimento del 4° disco di platino, Diari aperti si conferma uno dei progetti più importanti della discografia di Elisa.

L’album ha segnato l’inizio della collaborazione con Universal Music Italia, ha dato vita a una fortunata riedizione, ha portato l’artista nuovamente nei teatri e continua, a distanza di anni, a essere premiato dal pubblico con nuove certificazioni FIMI.

La crescita costante delle vendite e degli ascolti dimostra come il progetto abbia saputo mantenere nel tempo il proprio valore, diventando uno degli album italiani più longevi della sua generazione.