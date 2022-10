Edson D’Alessandro da “Tu si que vales” a “The Voice Bulgaria”: quattro sì e standing ovation del pubblico ma una telefonata ribalta l’esito

Riceviamo un comunicato stampa sul cantante brasiliano, ma italiano d’adozione (di Brescia per l’esattezza), Edson D’Alessandro che, dopo un’esibizione a quanto pare di grande successo a The Voice Bulgaria, sembrerebbe essere stato eliminato dal programma in maniera inspiegabile. Ma facciamo un passo indietro…

Edson D’Alessandro è il vincitore dell’edizione 2016 di Tu si que vales. Il ragazzo raccontò durante il programma la sua storia difficile. Nato in Brasile e rimasto orfano a 4 anni ha passato l’infanzia tra povertà e casa famiglia fino al momento in cui ha trovato una nuova famiglia. Con la sua esibizione sulle note di Jealous di Labrinth conquisto giudici e pubblico fino ad arrivare alla vittoria.

Domenica 9 ottobre l’artista ha preso parte sul canale nazionale bulgaro BTV a The Voice Bulgaria e, nelle blind audition, è riuscito a far girare tutti e quattro i coach del programma ottenendo anche una standing ovation dal pubblico grazie alla sua esibizione sulle note di Apologize degli OneRepublic. Addirittura il ragazzo ha intonato, su richiesta, un pezzo de Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli.

Qui a seguire il video:

Insomma un risultato che gli permetteva di diritto accedere alla fase live del programma tanto che Edson D’Alessandro aveva già scelto il team in cui militare, quello del cantante pop e produttore bulgaro Lubo Kirov. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto.

Il comunicato stampa a firma di Antonio Carlo Lava recita testualmente: “tutto ciò in una situazione “normale”; purtroppo la normalità non regna tra produzione e giudici che sono riusciti a cambiare un verdetto in maniera a dir poco scandalosa.”

Mentre il pensiero dell’artista era già rivolto al rientro in Italia per preparare assieme al suo staff le future puntate la produzione lo ha contattato per comunicargli che la sua performance non era stata giudicata sufficiente per essere ammesso alla fase finale contraddicendo quanto accaduto davanti le telecamere. Il referente del programma comunicava così in maniera insindacabile la sua esclusione dalla gara.

Il comunicato stampa finisce con una domanda in cerca di risposta: “Ora ovviamente sappiamo che la valutazione è soggettiva e non lo si discute, ma in questo caso tutto è stato documentato e visto nella puntata di ieri sera, quindi la nostra domanda è – perchè convertire inspiegabilmente quanto visto davanti alle telecamere con un’incoerenza imbarazzante?”.