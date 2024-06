EDONiCO: “Concordia” è il nuovo EP dell’artista con la voce che ricorda le grandi dive italiane

Venerdì 28 giugno 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy Concordia, nuovo EP del talentuoso EDONiCo.

Per chi non lo conoscesse EDONiCO è un artista pop emergente proveniente dal Veneto orientale. La sua voce è molto particolare ed in grado di generare, tra pubblico e addetti ai lavori, un suono unico che richiama la nostalgia degli anni ’80 nella musica italiana.

Un timbro che, a molti, ricorda le classiche voci femminili che hanno segnato quell’epoca d’oro della musica.

Classe 1995 EDONiCO, dopo alcuni singoli da indipendente, collabora nel brano Giorni stupidi contenuto nel disco di Rokas “Mostri contro Fantasmi“. Questa canzone è stata campionata da Marracash nell’album “Noi, Loro, Gli altri” nella traccia “Gli altri (Giorni Stupidi)“. Questo ha permesso a EDONiCO di essere ospite in alcune del tour di Marra.

A maggio del 2023 firma un contratto con la Warner Music Italy e pubblica il singolo Disperato in featuring con Tancredi a cui seguono a partire da novembre diversi brani: Parterre, Karitè e Sai che.

Il 28 giugno arriva in digitale l’EP Concordia.

EDONiCO, l’EP “CONCORDIA”

“Concordia” è il nome del paese d’origine di EDONiCO. L’artista in questo progetto prova a delineare le sfumature della campagna veneta e il rapporto, a volte controverso, che lo lega alla vita di provincia.

“Concordia” è inoltre una parola che esprime “armonia”, il rappacificarsi con un capitolo della propria vita.

All’interno dell’EP sette tracce con una doppia chiave di lettura: le relazioni tra le persone nella loro complessità ma allo stesso tempo il legame profondo con le proprie origini.

Ad accompagnare EDONiCO nell’EP il duo di produttori Granato che hanno cucito un vestito sonoro immerso in produzioni dalla forte impronta internazionale. Nel progetto è presente un duetto con Vale LP nel brano Succederà ancora.

La cover dell’EP è stata realizzata su un soggetto disegnato dall’artista canadese longszn, una creatura dalle sembianze semi-umane che rimanda ad un mondo onirico, alieno ma anche a quello dell’infanzia. A fare da sfondo il fiume che attraversa il paese di Concordia.

Questa la tracklist: