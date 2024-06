Videointervista a Rokas: “Ho voluto far riflettere le persone utilizzando immagini pure e semplici”

Dopo la recente uscita dell’EP “Ci sono dei bambini” e del singolo “Cattiva“, da venerdì 21 giugno è disponibile il nuovo album di Rokas, “In quella casa in fiamme ci sono dei bambini” (Digitale 2000).

“In quella casa in fiamme ci sono dei bambini” è un concept album prodotto dal duo Granato con la direzione creativa di Rokas ed è una storia composta da 13 tracce che raccontano l’indifferenza, la paura, gli affetti e i difetti di ogni essere umano davanti al pericolo.

La domanda che origina il tutto è la seguente: «In quella casa in fiamme ci sono dei bambini: correrai a chiamare qualcuno o resterai a guardarla bruciare, come ogni volta che sei rimasto fermo sapendo che avresti potuto fare qualcosa?».

Tutto il progetto ruota intorno all’immagine di un passante che chiama i soccorsi perché vede una casa in fiamme, simbolo di emergenze e decisioni critiche che la vita ci mette davanti ogni giorno, riflettendo su quei momenti in cui il desiderio di agire in una determinata situazione si scontra con l’inerzia emotiva. Sonorità pop e tocchi synth in stile anni Ottanta decorano musicalmente l’intero disco.

In due tracce – “Facile” e “Compromessi” – Rokas viene accompagnato rispettivamente da Matilde e Ghemon.

Nel mentre, la sua canzone “Giorni Stupidi” insieme a EDONiCO – campionata da Marracash nell’album “NOI, LORO, GLI ALTRI” – continua a viaggiare velocissima: totalizza oltre 2.5 milioni di stream su Spotify, rientrando recentemente nella classifica “Viral 50” ed è anche virale su TikTok.

In estate, Rokas porterà la sua musica sul palco del Valley Festival a Tolentino durante il day one di venerdì 28 giugno.

“IN QUELLA CASA IN FIAMME CI SONO DEI BAMBINI”, VIDEOINTERVISTA A ROKAS