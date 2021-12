Edizioni Curci acquista l’intero catalogo editoriale di Fedez

Buon nuove sul fronte discografico per Fedez che, mentre si gode il successo del suo nuovo album, Disumano, e quello di The Ferragnez, la docu-serie disponibile su Amazon Prime Video, vende il suo intero catalogo editoriale a Edizioni Curci.

L’annuncio dell’operazione arriva direttamente da Edizioni Curci che, con un accordo con ZDF, acquisisce anche i repertori precedentemente contenuti nelle società ZEDEF e NEWTOPIA così come l’appena uscito album Disumano, disco che contiene hit come Mille, Bella Storia, Bimbi per strada, la sanremese Chiamami per nome, Meglio del cinema e Sapore con Tedua.

Ecco la dichiarazione del Presidente di Edizioni Curci, Alfredo Gramito Ricci:

Sono felice ed orgoglioso di comunicare l’acquisizione di un repertorio che ha fatto, sta facendo, e farà parte della scena pop/rap della musica italiana. Nell’ottica di sviluppo del catalogo e per dare continuità al lavoro già egregiamente svolto fino a qui, sono sicuro che questo possa essere l’inizio di una proficua collaborazione.

Edizioni Curci, un po’ di storia

Fondate nel 1860, le Edizioni Curci nel corso degli anni hanno dato voce alla tradizione della musica leggera e popolare in Italia: da Domenico Modugno a Giorgio Gaber, da Toto Cutugno a Vasco Rossi e Tiziano Ferro.

Di recente sono stati acquisiti anche i repertori di Claudio Baglioni, Antonello Venditti e Francesco Renga.

Nutrito anche il roster interno di autori che, sotto la direzione del presidente Alfredo Gramitto Ricci e della general Manager Claudia Mescoli, annovera autori come Niccolò Agliardi, Edwyn Roberts e tanti altri ancora.

In Edizioni Curci è inoltre presente la divisione di musica classica e didattica diretta da Laura Moro.