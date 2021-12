The Ferragnez è sbarcata su Amazon Prime Video. Ecco la sigla e tutte le info

The Ferragnez testo canzone incisa da Fedez e Chiara Ferragni che fa da sigla alla Docu-serie Amazon Prime video che ha debuttato il 9 dicembre 2021 sulla nota piattaforma streaming.

Otto episodi, di cui 5 già disponibili, per la serie prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios lancita in 240 paesi del mondo.

La serie è un docu-reality in cui potremo assistere alla quotidianità della Famiglia Ferragnez a partire dal mese di dicembre 2020. Dal Festival di Sanremo al Natale, dalla gravidanza alla nascita della piccola Vittoria, potremo scoprire anche la famiglia e i parenti più stretti di Fedez e Chiara. Ovviamente non mancherà il piccolo Leone.

THE FERRAGNEZ testo canzone sigla

Un brano ironico già anticipato in parte dalla coppia su Instagram dove, durante l’incisione, Chiara ha anche dichiarato… “Ma perché non so cantare, io volevo fare la cantante…”

Fedez

Tutto è iniziato con un cane e un papillon



Chiara

Ma pensa un po’



Fedez

E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’



Chiara

Tipo yo-yo

Fedez

Perché ogni volta che mi baci è un K.O.



Chiara

Quindi baciami stupido

e inizia lo show



Fedez e Chiara

The Ferragnez