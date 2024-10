Don Joe unisce nel nuovo singolo “Hikikomori” la coppia inedita Niky Savage ed Emis Killa

Dopo lo spoiler presentato sul palco dei Magazzini Generali, il producer e artista tra i più importanti della scena rap Don Joe torna con il nuovo singolo Hikikomori (Warner Music Italy) in cui unisce la coppia inedita formata da Niky Savage ed Emis Killa. Il brano sarà fuori ovunque da venerdì 1° novembre su tutte le piattaforme.

Il singolo arriva dopo un anno da record per Don Joe: 10 date all’Unipol Forum di Assago e il concerto evento insieme ai Club Dogo a San Siro e la hit estiva Istinto animale insieme a Guè, Annalisa ed Ernia.

DON JOE, NIKY SAVAGE & EMIS KILLA, “HIKIKOMORI”

Hikikomori è un pezzo diretto, senza alcun filtro o misura in cui si alternano le barre dal flow unico di Emis Killa, tra gli artisti che hanno fatto la storia del rap italiano, e quelle catchy di Niky Savage, una delle rivelazioni urban degli ultimi anni.

Insieme a Don Joe, nasce un pezzo che ha tutte le carte in regola per far impazzire il pubblico. Il brano, inoltre, mescola sonorità urban e un beat fresco e accattivante.

Don Joe è tornato ad aprile 2023 con l’album Don Dada, dando vita a 12 tracce versatili e creative. L’anno dopo, come anticipato, è tornato insieme ai Club Dogo con il loro attesissimo nuovo ed omonimo album Club Dogo, suonato live sia al Forum di Milano che a San Siro, consacrandoli.