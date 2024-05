Don Joe annuncia per l’estate 2024 “Istinto animale” feat. Annalisa, Ernia e Guè

Don Joe Istinto animale è il titolo del singolo che coinvolge la principessa del pop italiano, Annalisa, oltre che a Guè ed Ernia, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi qui.

Per il producer e artista, tra i pesi massimi del rap italiano, è tempo di nuova musica dopo il ritorno con i Club Dogo. Esce venerdì 10 maggio 2024 per Warner Music Italy Istinto animale.

DON JOE ISTINTO ANIMALE SIGNIFICATO DEL BRANO

Con questo brano sembrerebbe che Don Joe sia riuscito a creare il cocktail perfetto per dare inizio all’estate, mettendo insieme due pesi massimi del rap con l’artista pop di maggior successo del momento.

Il producer non è riuscito a mettere un freno alla creatività e ha deciso così di tornare con nuova musica, firmando un brano che promette di non togliersi più dalla testa. Nuotando nelle acque a lui care del panorama urban, ha scelto di avere a suo fianco due icone del genere, Guè ed Ernia. Ma per Joe e la sua ambizione non era ancora abbastanza, voleva sì rimanere nel suo mondo ma anche aprirlo, così ha portato sulla base anche la cantautrice Annalisa.

Con “Istinto Animale”, Don Joe ha ufficialmente aperto le porte alla bella stagione su una base degna della grande maestria che lo caratterizza. L’idea del sample è arrivata all’artista proprio pochi giorni dopo l’ultima delle 10 date al Forum di Milano insieme ai Club Dogo, così come l’idea dei tre feat. In pochi giorni è nato tutto, con la velocità e l’entusiasmo che solo le collaborazioni autentiche portano con sé. Tanto è tutto istinto animale.

DON JOE ISTINTO ANIMALE TESTO (con Annalisa, ERNIA E GUÈ)

