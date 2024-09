Discoverland: Pier Cortese e Roberto Angelini presentano il nuovo album “Ero”

A 8 anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, Discoverland – il duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini – torna con un Ero (FioriRari / Santeria, distr. Audioglobe), il primo concept album interamente composto da canzoni inedite, che vedrà la luce venerdì 20 settembre.

Il disco – frutto della collaborazione con Leo Pari e Niccolò Fabi (penna, musicista e voce in Gange, Terza Età e Karmatango) – è la sintesi di un percorso attraverso culture e visioni differenti, esperienze in studio e dal vivo, alla ricerca di una voce autentica capace di esprimere i nostri pensieri di fronte allo scorrere del tempo, pretesto per un confronto con quello che siamo e quello che diventeremo.

Raffinato e colto, ma al tempo stesso vero e diretto, Ero è dunque una celebrazione del presente evocativa e piena di meraviglia, con la consapevolezza che il movimento e il cambiamento sono inevitabili e che, nonostante le nostre fragilità, è sempre possibile trovare rifugio nell’amore.

Per quanto riguarda la parte musicale, invece, il sound – denso di immagini – è una fusione affascinante tra acustico ed elettronico, dove il puro incontra il contaminato e l’onirico abbraccia il concreto, tra pedal stell, minimalismo e armonie corali, ma anche sitar, tablas, ritmi tribali e chitarre.

DISCOVERLAND, “ERO”: LA TRACKLIST

Attimo Dopo Attimo Canto Ero Gange Terza Età Karmatango Siren Al Di Là

DISCOVERLAND: DALLE COVER AGLI INEDITI

Discoverland nasce nel 2011 dagli incontri musico-amicali tra Pier Cortese e Roberto Angelini, artigiani del suono e della parola con una lunga esperienza come strumentisti, produttori e cantautori.

Ed ecco che – attraverso un intreccio di voci, chitarra, steel guitar ed elettronica – Discoverland reinterpreta brani italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica, creando un’esperienza sonora dalle trame e dai colori inaspettati.

Il primo e omonimo capitolo discografico vede la luce nel 2012 ed è un viaggio onirico che unisce fantasia, ricerca e paradosso in un amalgama suggestivo e surreale, evocando connessioni sorprendenti come quella tra Ben Harper e Fabrizio De Andrè.

Con il successivo album, Drugstore (2016), il duo trasforma invece le canzoni adottando un approccio elettro-bucolico, che trasporta l’ascoltatore in un “ranch psichedelico”, una terra di scoperta dove l’esplorazione e la sperimentazione sono protagoniste.

Con Ero, infine, Cortese e Angelini danno voce a un’esigenza narrativa che va oltre la ricerca sonora, creando brani che riflettono il ciclo della vita, che sono trama e interruttore, nonché specchio reale delle paure e delle domande dell’essere umano.

PIER CORTESE E ROBERTO ANGELINI RACCONTANO “ERO”

“Dis Cover Land | Discover Land | Discoverland: Cover distrutte, Terra di scoperta“, esordisce Roberto Angelini, analizzando il nome di questo suo progetto in coppia con Pier Cortese.

Poi, ne ripercorre brevemente la storia: “L’idea di rileggere, trasformare, destrutturare, stravolgere grandi canzoni della musica italiana e non, è stata di Pier. […] Il progetto si spense poi lentamente, ma non cancellò la forza emotiva e il sound che insieme eravamo stati in grado di creare. Ci trovammo così ad affiancare il percorso di Niccolò Fabi, sia come musicisti che come produttori, fino a quando nella primavera del 2023 Pier non mi espresse la voglia di tornare a dare nuova linfa a Discoverland. Questa volta, però, non voleva il mondo delle cover come materia prima, ma pensava fosse arrivato il momento di scrivere degli inediti“.

Ed ecco che – nonostante “inizialmente non ero d’accordo” – il cantautore si mette al lavoro con il figlio Gabriele, Leo Pari, Andrea Fish Pesce e Pier Cortese. Nasce così lo scheletro che oggi sorregge Ero.

“Durante l’anno si è poi unito Niccolò Fabi e insieme abbiamo creato un lavoro che musicalmente si regge sul principio della sottrazione. Il divertimento e la sperimentazione sono il centro e l’ambiziosa finalità della nostra ricerca“.

Pier Cortese si concentra invece sul disco, che racconta così: “Ero è un concept album, una specie di serie musicale di 8 episodi. Ogni tappa è un viaggio. Dal karma alla reincarnazione, passando per i tanti possibili orizzonti dentro e oltre la vita. Come può cambiare il modo di ‘sentire’ attraverso età e fasi diverse del vivere, guardare con gli occhi di altre civiltà e culture lontane dalla nostra per assottigliare il vuoto, il mistero, e per condividere e moltiplicare le domande e la bellezza”.

Il fulcro di tutto? L’emozione. L’acceleratore? Un viaggio in India. Il pretesto? “Un concerto di Niccolò Fabi, con cui condividiamo musica e amicizia da tanti anni, che inevitabilmente si trasforma in un’esperienza più profonda, unica. La possibilità di accedere ad altre culture, altre visioni di vita, usanze e tradizioni porta ulteriore linfa e ispirazione”.

Il risultato? “Un libro, artigianale nell’anima e minuzioso nella ricerca del suono”.

