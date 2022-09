Pier Cortese firma la colonna sonora del film “Come le tartarughe”

Pier Cortese è l’autore della colonna sonora del film Come le tartarughe. L’artista ha realizzato le musiche originali dell’opera prima di Monica Dugo. Nella pellicola è presente anche il brano Tu non mi manchi, estratto dall’ultimo album del cantautore.

Come le tartarughe, proiettato per la prima volta il 2 settembre all’interno del Programma Cinema 2022, è stato presentato domenica 4 settembre, durante le giornate della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film è stato selezionato dalla Biennale di Venezia per Biennale College Cinema, prestigioso concorso internazionale per la realizzazione e il sostegno di opere audiovisive. La pellicola è stata scelta quale unico film italiano tra i 4 selezionati quest’anno in tutto il mondo.

Come le tartarughe, la trama

Il film racconta la storia di una famiglia che sembra perfetta e che conduce una vita all’apparenza perfetta: Daniele, Lisa e i due figli, l’adolescente Sveva e Paolo di sette anni. Un giorno, Daniele svuota la sua parte dell’armadio e va via. Lo shock e l’impreparazione di fronte a un evento simile sono per Lisa un trauma devastante. E con la calma che la contraddistingue, reagisce infilandosi nell’armadio che ha trovato svuotato.

L’armadio diventa rifugio e nascondiglio, dove sospendere il tempo e nascondere il dolore provando a curarlo. Sveva, adolescente matura ed energica, vede solo l’assurdità della cosa. Pian piano però si avvicinerà a Lisa, accettando il suo comportamento bizzarro e capendo il suo dolore. Paolo sembra non giudicare; però, è stordito, confuso, tenero, dolente. La vita dentro l’armadio è tragica, ma allo stesso tempo comica. Tra l’altro, è stata proprio Lisa, all’inizio della storia, ad averlo voluto così spazioso, non certo pensando di abitarlo. Daniele non tornerà a casa, Lisa uscirà dall’armadio: non sarà la fine del dolore, ma il primo passo verso la consapevolezza di doverlo affrontare.

Pier Cortese: ecco come è nato l’incontro con il cinema

In seguito all’ascolto del brano Tu non mi manchi di Pier Cortese, la regista, sceneggiatrice e attrice Monica Dugo ha sentito l’urgenza di contattare il musicista. Le parole, l’atmosfera e la melodia della canzone sembravano sposarsi perfettamente all’ambientazione della sua sceneggiatura. Da questo incontro è nata l’idea della composizione dell’intera colonna sonora a firma di Pier Cortese. Oltre ad aver prestato la sua Tu non mi manchi come tema centrale della soundtrack, il cantautore ha composto 4 temi di pianoforte, 2 orchestrali, oltre a Landscape e Soundscape per tutto il film.

Sulla colonna sonora e sull’incontro con la regista, Pier Cortese ha dichiarato: “L’incontro della mia musica con il cinema non poteva avere miglior inizio. “Tu non mi manchi” (estratto dal disco “Come siamo arrivati fin qui”) è la canzone portante scelta dalla regista del film “Come le tartarughe”. Un film ispirato, che mi ha coinvolto emotivamente e che ho avuto il privilegio di raccontare musicalmente, scrivendo e componendo l’intera colonna sonora. Spero sarà l’inizio di una lunga serie di collaborazioni tra la mia musica, le mie canzoni ed il cinema“.