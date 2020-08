Disco Diva Limited Edition: due serate a favore della solidarietà

Disco Diva Limited Edition: un’edizione straordinaria all’insegna della solidarietà, due eventi che andranno in scena il 28 e 29 agosto a Gabicce Monte.

Tra gli ospiti Lenny Zakatek, voce di The Alan Parsons Project & Gonzales, Stuart Elliot, Alan Sorrenti e Christine Wiltshire.

“La scelta di questo 2020 così difficile per tutto il mondo, è stata quella di coniugare il potere della musica a sostegno della solidarietà per coloro che sono stati particolarmente colpiti dal Covid-19, in particolare la città di Bergamo” spiega Cristina Tassinari, art director del festival