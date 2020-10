Dopo aver pubblicato il singolo TPS (Tutto può succedere), è ora uscito il nuovo brano di Deiv DM, prodotto da Salmo. Si tratta del nuovo progetto firmato dall’etichetta Lebonski 360°, label fortemente orientata al futuro.

DM porta la firma dello stesso Deiv e ha sonorità in cui si possono riconoscere sfumature di blues, funk e soul.

“DM è nata nel periodo del lockdown quando io e Ricky (il mio chitarrista, producer già dai tempi del mio ultimo progetto a Londra) ci sentivamo ogni giorno per scambiarci bozze, canzoni, idee, feedback.

Queste le parole di Deiv per descrivere DM. Il giovane artista prosegue.

“Da lì abbiamo subito iniziato a svilupparlo insieme e finalizzare il brano anche con l’aiuto di Marco Azara (chitarrista di Salmo) e Luciennn (altro produttore già al mio fianco da Londra).

L’idea principale dietro DM è la costante tentazione che si presenta nella vita dell’artista, che oscilla fra il tentare di tenere a bada i vizi e il cercare di non lasciarsi attirare troppo dalle conseguenze dell’esposizione tipica del ruolo dell’artista stesso. Mi son sempre rifugiato in sala prove tutta la vita per scappare dalle tentazioni, e alla fine ho scelto lei… la musica.“