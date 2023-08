Davide Petrella e Zef sono i bomber dei tormentoni estivi del 2023. Latitano CanovA e Abbate

Come accade ogni anno da due mesi, per quel che riguarda la musica italiana, non si fa altro che parlare di Tormentoni estivi e canzoni dell’estate 2023… una stagione che premia ancora una volta la musica italiana e, in particolare, due nomi: Davide Petrella e Stefano Tognini, in arte, Zef.

Ci eravamo abituati negli scorsi anni a vedere come dominatrice tra i songwriter estivi una donna, Federica Abbate. Ma mondo della musica, è noto, è in costante movimento anche dal punto di vista autorale.

In tal senso negli ultimi dieci anni c’è stato il boom di Federica Camba e Daniele Coro, poi quello di Ermal Meta, Roberto Casalino, Dario Faini e Fortunato Zampaglione e ancora quello di Federica Abbate e a seguire Alessandro La Cava, Raige, tutti autori che ancora oggi continuano a firmare grandi successi.

Il 2023 è però l’anno del boom di Paolo Antonacci, Davide Simonetta e, quello del dominio di Davide Petrella e Zef.

Tutti i nomi sopra citati non hanno di certo bisogno di presentazioni. Davide Petrella scrive da anni grandi brani per artisti come Cesare Cremonini e Gianna Nannini ed è capace di adattare la propria scrittura ad ogni anima artistica.

Quest’anno portano la sua firma ben 8 brani dell’estate tra cui Italodisco, Pazza musica, Parafulmini, Alta Marea e Fragole. Nel frattempo il suo nuovo singolo, Che mme lassat’ a fa, vola nella Top 50 EarOne dei brani più trasmessi in radio.

Lo segue Paolo Antonacci, figlio di Biagio, che dopo aver scritto brani per Irama, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Nek, Fedez, Federico Rossi e Tananai, tra gli altri, ha trovato il successo estivo grazie ai singoli Mille e La dolce vita.

Successo che si è definitivamente consacrato grazie a Bellissima e Mon amour, co-scritte per Annalisa.

Antonacci quest’estate ha firmato ben 6 brani tra cui Pazza Musica, Disco paradise e Taxi sulla luna.

Non c’è storia invece per quel che riguarda i Producer, da anni giustamente anche co-autori del brani. Se negli anni scorsi trovavamo in pole position nomi come Michele Canova (quest’anno una sola canzone) e Tagaki & Ketra (3), il 2023 vede in vetta Zef con 7 brani.

Lo seguono con quattro d.whale (Davide Simonetta), ITACA (il collettivo fondato da Merk & Kremont) e Michelangelo.

Presente, ci sembra giusto segnalarlo sperando ne arrivino molte altre, anche una produttrice, la francese (nata e cresciuta a Parigi, vive da qualche anno a Napoli), Sarah Tartuffo, in arte Star-T-Uffo, prima donna a conquistare un disco d’oro come Producer (con un brano di Luchè). Risultato che quest’estate ha replicato con Coez e Frah Quintale.

Quest’anno ha co-scritto e co-prodotto il singolo di Tropico e Alta marea di Coez & Frah Quintale.

Quest’anno sono molti gli autori e Producer che lanciano anche propri brani. Oltre a Tropico, Takagi & Ketra, Charlie Charles e Merk & Kremont, lo hanno fatto anche Ava, Zef, Marz e Drillionare.

Diverse sorprese anche al contrario con artisti che hanno firmato brani per i colleghi. Tra loro Calcutta (Parafulmini), Alfa (Così come sei di Albe), Nesli (Mezzo mondo), il giovane Epicoco (bellissimissima) Fulminacci (Ci pensiamo domani) e Raige, ormai deciso a proseguire la sua carriera in veste di autore per altri.

Cliccate in basso su continua per scoprire la classifica per brani scritti o prodotto da autori e Producer italiani nell’estate 2023.