Il nuovo singolo di DANI FAIV è “Facce nuove” feat. Nayt

Dani Faiv Facce vere testo e significato del nuovo singolo in uscita in radio e in digitale il 15 marzo per Columbia / Sony.

Dopo Anno Zero e Luna Nera, Dani Faiv torna sulle scene con un brano in collaborazione con Nayt già disponibile in pre order qui.

Ad annunciare l’uscita di questo nuovo brano gli artisti stessi su Instagram. Dani Faiv e Nayt hanno infatti postato una foto in cui sono ritratti di spalle, la caption «“Facce Vere” feat ??? fuori il ???». La produzione del pezzo è di Strage.

Dani Faiv Facce vere significato

Ecco come l’artista racconta questo nuovo singolo…

Facce Vere è un brano caratterizzato da un mood piuttosto scuro e un groove trap trionfale ed imponente creato da Strage su cui io e Nayt ci diamo il cambio con incastri, punchlines e cambi flow.

Volevo parlare di verità in un mondo pieno di persone con il lifting e le doppie facce. Ci è rimasto solo lo sguardo per capire veramente chi abbiamo davanti.

Il titolo è un gioco di parole che riprende il singolo “Facce Finte” con Gianni Bismark, contenuto in Scusate Se Esistiamo, dove la stessa tematica veniva trattata presentando l’altra faccia della medaglia.

Dani Faiv, rapper classe ’93, in questi anni ha ottenuto una certificazione dopo l’altra: “GameBoy Color” (oro), “Yoshi” (quattro volte platino), “Walter Walzer” (oro), “Charles Manson – Buon Natale2” (oro), “no14” (oro), “Puertosol” (oro).

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, ha ottenuto il primo successo con la pubblicazione del singolo “No Story“, prodotto da 3D. Nel 2019 esce il terzo volume di “Raptus“, mentre a settembre 2020 viene pubblicato “Non voglio fare cose normali“, a cui è seguito l’album di inediti “MOOD.

Dani faiv facce vere testo

In arrivo il 15 marzo