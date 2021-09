Dani Faiv torna con “Luna nera”: 4 flow diversi e un testo ricco di citazioni e aneddoti

Dani Faiv lancia il singolo Luna nera, negli store e sulle piattaforme digitali dal 24 settembre 2021.

Il brano è fuori per Columbia/Sony Music e vede l’artista sperimentare suoni e flow diversi senza porsi limiti.

Prodotto da Strage, Luna nera è un pezzo molto significativo per il rapper spezzino, che descrive le sue due diverse parti caratteriali: quella più solare in cui viene fuori il Dani di tutti i giorni, e quella influenzata dalla luna nera che lo ispira artisticamente, facendolo immergere totalmente nel flow e creare nuove tracce.

Dani Faiv Luna nera

Con almeno 4 flow diversi e un testo ricco di citazioni, analogie e aneddoti, ecco come parla di questa nuova canzone il rapper classe ’93:

Sono il Dani di sempre, perché sono sempre me stesso in tutte le mie sfumature. Vi farò scoprire tantissime cose nuove perché mi piace sperimentare continuamente e so che posso farlo. A “Luna Nera” abbiamo lavorato con Strage per riprendere delle sonorità swing con un bounce carico mantenendo il mio stile di sempre. Nonostante sia una traccia rap, il ritornello vi farà ballare.

DANI FAIV LUNA NERA TESTO e audio

Forse la mia prof di liceo è ancora boomer

Ha lanciato mxxda e le è tornata come un boomerang

Mi diceva sempre che non avrei fatto nulla, fra

Strano io fumavo ma era lei quella non lucida

Siamo sportivi

La passiamo sempre a tutti, zero Ronaldinhi

Facciamo un vero gioco, io che scopro tu che firmi

Facciamo un video porno, io che scopo tu che filmi

Se siamo tutti uguali, perché esistono persone uniche?

Muorici dietro al computer

Vorrei sapere in anticipo che tempo che fa

Vorrei fumare insiemе a Fazio a “Che tempo che fa?”

Vorrеi tornare a quando si scopava senza dating

Che siamo diventati freddi come degli yeti

Vorrei tornare a quando c’erano gli uomini veri

Che ora sembrano degli aerei, non han terra sotto i piedi

Lei mi manda in trip

La catturo dentro la mia sfera

Sono Dani quando il sole acceca

Sono Faiv con la luna nera, ah ah

Andiamo ma in this way

Prima avevo sete, ora seta

Non mi fido in giro troppi rettili

Per fortuna nella giungla sono Bear Grylls

Sto facendo kyte sul tempo

Ti lamenti che vivi online depresso

È come se ti prendessi l’AIDS protetto

Son stato nel tuo blocco, Egitto per quanto deserto

Parlano ma è un fuoco di paglia

Tutti si sentono al meglio in Italia

Non pretendere a letto, un chilo varia

Ogni volta sono fresco tipo aria

Ci cascate come quelle del Niagara

Bravo fatti quella campestre

Parli tipo di tutti, io rispetto solo gli onesti

Odio quelli che leccano

Io qui non ho francobolli

Poi fai che sono Amadori

Quindi si conosco i miei polli

Bravo l’hai fatto, hai copiato un altro

Sta cosa fra non puoi rifarla, tipo nel calcio

Se non sai rappare qua c’è comunque posto

Inizia a spacciare che poi i big ti riconoscono

Lei mi manda in trip

La catturo dentro la mia sfera

Sono Dani quando il sole acceca

Sono Faiv con la luna nera, ah ah

Andiamo ma in this way

Prima avevo sete, ora seta

Non mi fido in giro troppi rettili

Per fortuna nella giungla sono Bear Grylls

Quando il sole viaggia via

Tiro fuori il vero me

E non ho più nostalgia

Che mi tenta e parla

Lei mi manda in trip

La catturo dentro la mia sfera

Sono Dani quando il sole acceca

Sono Faiv con la luna nera, ah-ah

Andiamo ma in this way

Prima avevo sete, ora seta

Non mi fido in giro troppi rettili

Per fortuna nella giungla sono Bear Grylls