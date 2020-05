E’ uscito C’era una volta, il nuovo singolo del rapper ventunenne romano Dandy Turner, che nelle scorse settimane ha conquistato la celebre playlist Graffiti Pop su Spotify. Il giovane ha anche superato i 400 mila Like su TikTok.

Il brano arriva dopo l’ottimo riscontro di Sei Bella Come Roma, di cui è stata realizzata una Milano Version, remix realizzato in collaborazione con GionnyScandal.

C’era una volta è una moderna e fresca ballad urban pop, che si caratterizza da voce, piano, tastiere e delicate sonorità elettroniche.

Il giovane artista ricorda i suoi desideri di bambino, interpretando una favola moderna della quale è il protagonista e deve salvare una principessa. La storia è ambientata nella realtà. La fanciulla viene rappresentata come una sorta di giovane e fragile Courtney Love, chiusa nel suo castello metaforico perché presa dall’ansia di non essere mai abbastanza.

“Per scrivere ‘C’era una volta’, mi sono ispirato alla storia del videogioco ‘Super Mario 64 DS’, a cui giocavo sempre da bambino. L’obiettivo era quello di salvare la principessa Peach. In qualche modo mi ci sono rivisto e ho voluto riscrivere questa storia in chiave moderna, ambientandola nella realtà. Ma lo scopo è rimasto lo stesso, quello di proteggere la mia lady.”

Queste le parole di Dandy Turner per descrivere C’era una volta.

DANDY TURNER

Il vero nome di Dandy Turner è Nicholas Lucarini. Nel 2015 pubblica il suo primo mixtape, ma è dal 2017 che segue una nuova onda che lo porta ad ispirarsi ad artisti come XXXTentacion, Lil Peep, Juice Wrld e a cimentarsi con lo-fi, emotrap, soultrap.

Nel dicembre del 2019 arriva il singolo Sei Bella come Roma, che ottiene oltre 8 milioni di stream. Il singolo successivo, Offline, lo vede collaborare con Sedd e Biondo (ne abbiamo parlato Qui).

C’ERA UNA VOLTA – IL TESTO

Testo: Nicholas Lucarini (Dandy Turner)

Musica: Alessandro Manzo

Etichetta: 2020 Hokuto Empire

Edizioni: Mamely

Baby continua dai

Non fermarti sul più bello

Sei una principessa che

Si è rifugiata in quel castello

Non volevi me

Sai quante volte ci penso

E in ogni frame

Vedo il tuo sorriso spento

Noi siamo brividi

Emozioni e lividi

Ma voglio stare con te

Siamo attimi siamo timidi

Certe volte mi dici sì

Che stai male senza di me

E io ci credo, yee

Baby non lo so

Se la mia musica ti calma

Resta un altro po’ con me

Nel letto in questa stanza

Voglio sapere a cosa pensi

quando non rispondi

E vaghi per la città rincorrendo sogni

Dimmi cosa hai che non va

Affronteremo tutto insieme vai tra

Ad ogni problema c’è una risposta

Tu che resti a piangere qui da sola

Baby adesso no

Baby adesso no

Sei la mia Courtney Love

Baby adesso no

Ho provato a dirti quello che penso

Che ti sposerei anche adesso

Piangere fa stare meglio

Ma non piangere ti lascia il segno

Sorrisi finti spinti da una crisi d’ansia

Non essere all’altezza

non essere mai abbastanza

Dimmi cosa hai che non va

Affronteremo tutto insieme vai tra

Baby non lo so

Se la mia musica ti calma

Resta un altro po’ con me

Nel letto in questa stanza

Voglio sapere a cosa pensi

quando non rispondi

E vaghi per la città rincorrendo sogni

Sei la mia Courtney love

Baby adesso no

Ho provato a dirti quello che penso

Che ti sposerei anche adesso

Piangere fa stare meglio

Ma non piangere ti lascia il segno

Sorrisi finti spinti da una crisi d’ansia

Non essere all’altezza

Non essere mai abbastanza

(Baby non lo so)

Yee yee yee yee

Non essere mai abbastanza

(Resta un altro po’)

Yee yee yee yee

Non essere mai abbastanza

(Baby non lo so)

Sorrisi spinti da una crisi d’ansia

Yee yee