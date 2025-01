Carlo Conti annuncia Damiano David super ospite al Festival di Sanremo 2025

Damiano David: super ospite a Sanremo 2025 per lanciare il suo nuovo capitolo musicale da solista.

Subito dopo l’ascolto in anteprima da parte della stampa italiana dei brani in gara al Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti ha annunciato che Damiano David sarà il super ospite della seconda serata del Festival.

Si tratta del primo annuncio fatto dal direttore artistico al di fuori del Tg1 e arriva dopo che ieri è stato svelato che Jovanotti sarà il super ospite della prima serata.

Damiano David al Festival di Sanremo 2025

Dopo la vittoria, e il conseguente successo mondiale, nel 2021 con i Måneskin, e l’ospitata l’anno successivo, Damiano David torna da solo sul palco dell’Ariston per lanciare il suo progetto da solista partito con due brani, Silverlines e il singolo di grande successo, anche radiofonico, Born with a Broken Heart.

Il nuovo progetto discografico riflette un lato più intimo e personale dell’artista, esplorando sonorità pop e cantautorali lontane dal rock che ha caratterizzato i Måneskin. Nel corso del 2025 uscirà il primo disco da solista dell’artista che, a partire dall’11 settembre prossimo, sarà in giro in oltre 30 città in Europa, Asia, Australia, Nord e Sud America con il tour mondiale prodotto da Vivo Concerti e che ha già visto raddoppiate le date di Londra e New York, diversi cambi di location oltre al sold a Città del Messico.

In Italia, Damiano si esibirà in due tappe:

7 ottobre – Milano, Unipol Forum

11 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

WORLD TOUR, CALENDARIO COMPLETO

Questo il calendario completo del World Tour 2025:

11 settembre – Varsavia, Polonia – COS Torwar

13 settembre – Berlino, Germania – Uber Eats Music Hall

15 settembre – Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live

17 settembre – Colonia, Germania – Palladium

21 settembre – Barcellona, Spagna – Saint Jordi Club

22 settembre – Madrid, Spagna – WiZink Center

26 settembre – Parigi, Francia – Adidas Arena

28 settembre – Londra, UK – Roundhouse (SOLD OUT)

29 settembre – Londra, UK – Roundhouse (NUOVA DATA)

2 ottobre – Bruxelles, Belgio – Forest National Club

4 ottobre – Zurigo, Svizzera – Halle622

7 ottobre – Milano, Italia – Unipol Forum

11 ottobre – Roma, Italia – Palazzo dello Sport

22 ottobre – Sydney, Australia – Enmore Theatre

24 ottobre – Melbourne, Australia – Forum

27 ottobre – Tokyo, Giappone – Tokyo Garden Theater

29 ottobre – Osaka, Giappone – Zepp Osaka Bayside

7 novembre – San Paolo, Brasile – Tokio Marine Hall

9 novembre – Santiago, Cile – Teatro Caupolican

11 novembre – Buenos Aires, Argentina – Complejo C Art Media

13 novembre – Bogotà, Colombia – Teatro Royal Center

17 novembre – Città del Messico, Messico – Auditorio BlackBerry (SOLD OUT)

21 novembre – Seattle, USA – Paramount Theatre

23 novembre – San Francisco, USA – The Masonic

25 novembre – Los Angeles, USA – The Wiltern

29 novembre – Chicago, USA – The Riviera Theatre

30 novembre – Detroit, USA – The Fillmore Detroit

2 dicembre – Toronto, Canada – Coca-Cola Coliseum

4 dicembre – Montreal, Canada – MTELUS

6 dicembre – Philadelphia, USA – The Fillmore Philadelphia

8 dicembre – New York, USA – Brooklyn Paramount (SOLD OUT)

9 dicembre – New York, USA – Brooklyn Paramount (NUOVA DATA)

16 dicembre – Washington DC, USA – The Fillmore Silver Spring