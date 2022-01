Damiano David, il leader dei Måneskin che ha già conquistato il mondo, compie 23 anni

Damiano David è uno dei pochissimi personaggi italiani ad avere una pagina Wikipedia in inglese, ancora prima di quella in italiano… il leader di Måneskin, idolatrato da donne e uomini di qualsiasi nazione, qualsiasi età e protagonista indiscusso del 2021.

Ricercato da brand di ogni tipo come testimonial, famoso a Hollywood, ha cantato insieme e per artisti come i Rolling Stones, è stato ospitato da Jimmy Fallon ed Ellen Degeneres, immortalato insieme a Miley Cyrus come una coppia di vecchi amici…

Oggi il frontman e principale autore dei Måneskin compie 23 anni e vogliamo omaggiarlo con alcuni ricordi e augurargli un felice compleanno.

Damiano David… la storia prima di X Factor

Nato a Roma da Daniele David e Rosa Scognamiglio, entrambi assistenti di volo. A causa della natura del lavoro dei suoi genitori, lui e il fratello maggiore Jacopo hanno viaggiato in tutto il mondo sin dalla tenera età, introducendoli a varie culture.

Da adolescente gioca a basket come playmaker presso il club locale Eurobasket Roma. Un connubio, basket e musica, che ci fa venire in mente Jim Carroll, interpretato tra l’altro a metà degli anni ’90 da Leonardo Di Caprio nello splendido The Basketball diares.

Damiano David ha iniziato a cantare a sei anni. Incontra Victoria De Angelis e Thomas Raggi, con cui formerà i Måneskin, durante i suoi giorni al liceo, il linguistico Eugenio Montale di Roma, che non ha completato per dedicarsi alla musica.

I MANESKIN

La band si è formata nel 2016 e inizialmente ha suonato come artisti di strada per le strade della città di Roma, ma nel 2017 è presto diventata famosa quando è arrivata seconda nell’undicesima stagione del talent show X Factor.

A soli 18 anni, Damiano si presenta al grande pubblico nel contesto dell’undicesima edizione del talent show X Factor con la sua band, i Måneskin.

“Hey yo, this is Måneskin“, così Damiano introduce il gruppo all’inizio delle loro esibizioni. Un modo semplice, cool e diretto che caratterizza tutta la loro espressività. Tutto quello che dicono e che fanno entra in testa come i loro riff di chitarra.

Alle Auditions di X Factor 2017, i Måneskin sono i primi della puntata che viene messa in onda. Portano un loro inedito, Chosen, e lasciano di stucco giudici e pubblico.

Nella seconda fase, i Bootcamp, sorprendono con una cover in italiano di Vengo dalla luna di Caparezza. Agli Home Visit, tornano a cantare in inglese con You need me, I don’t need you di Ed Sheeran.

Al di là del talento musicale, seppur ancora acerbo, colpiscono il carattere, lo stile e la consapevolezza dei quattro adolescenti romani.

Una precocità e una determinazione che potevano intimorire, ma su cui tutti quanti eravamo pronti a scommettere. E il primo a crederci è stato il giudice Manuel Agnelli, che li ha guidati nel corso del programma fino al secondo posto.

Måneskin … E il resto è storia

Più di quattro anni di duro lavoro, due album in studio (Il ballo della vita del 2018 e Teatro d’Ira – Vol. 1 del 2021), tour nazionali e internazionali sold out ovunque. Due trionfi, prima a Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest, che ci hanno fatto emozionare come non succedeva da un po’.

Damiano è un leader naturale, capace di trainare e valorizzare la sua band. Ha l’eleganza innata di non comportarsi mai da dominante rispetto a Victoria, Ethan e Thomas. Sta qui la sua forza.