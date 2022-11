Cristina D’Avena, 40 anni di carriera, con il suo nuovo disco è la regina dei sogni al Museum of Dreams

Cristina D’Avena mercoledì 23 novembre ha presentato il cofanetto in uscita il 25 novembre che racchiude i suoi 40 anni di carriera al Museum Of Dreamers di Milano. (qui tutte le informazioni sul progetto e qui sui duetti)

Quarant’anni di carriera è un traguardo davvero importante, Cristina D’Avena colleziona primati e tra questi ricordano che è anche la prima donna ad aver calcato i palchi dell’Assago Forum.

Ci troviamo in una location da sogno (è proprio il caso di dirlo). Prima della presentazione abbiamo avuto la possibilità di visitare la mostra permanente del Museum Of Dreamers con le sue 15 installazioni.

Alle 21:30 appare Cristina D’Avena vestita proprio come una regina che prende parola nel grande mare di palline colorate.

Cristina d’avena… l’incontro, i duetti, gli inediti

Lei in una parola è autentica, racconta aneddoti sulla scelta dei duetti mostrando anche umiltà e rispetto verso il lavoro di tutti, aperta al confronto e anche a mettersi in gioco. Spiccano infatti tra le collaborazioni Malgiolglio, irresistibile imitazione fatta dalla cantante per raccontare il loro colloquio telefonico, Calimero Dance in questa versione è una hit latinoamericana da ballare la prossima estate balletto annesso e Hamtaro una canzone sexy grazie alla voce di Miss Keta, giovani collaboratori per rendere le parole contemporanee (presente in sala Jr Stit) e Orietta Berti che non ha dubbi sulla scelta della canzone da cantare e i suoi portafortuna piccanti.

Amare il proprio lavoro e raccontarlo con felicità sincera per i traguardi vissuti.

È bello notare come nella platea dei giornalisti nessuno si tira indietro a cantare a squarciagola le sue canzoni, anche per duettare con lei pare che ci sia una gara… Niccolò Agliardi confessa che anche lui avrebbe voluto essere chiamato a duettare magari sarà il prossimo…

Abbiamo il piacere anche di ascoltare dal vivo il suo inedito scritto apposta per lei da Niccolò Agliardi e Bungaro. Ne avevamo parlato qui.

Alla domanda se aveva intenzione di continuare in questo percorso da cantante lei risponde con molta umiltà dicendo che ovviamente non è il suo percorso naturale e quindi intanto prova con questa canzone ma lei è assolutamente soddisfatta della sua carriera e di ciò che ha realizzato precedentemente.

Ci domandiamo cosa unisce tutti nel cantare le sue canzoni, una possibile risposta è che lei è l’icona della nostra infanzia. Imparare le canzoni delle sue sigle era una sfida ma anche la preparazione alla nuova puntata, un rito per la cosa più piacevole della giornata…volevamo che le puntate dei cartoni fossero infinite. Inoltre siccome lei canta tutte le sigle incontra tutti i gusti… da Sailor Moon ai Puffi.

Cristina D’Avena sei la regina della nostra infanzia, qual è il vostro cartone animato preferito?