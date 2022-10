Cristina D'Avena per i 40 anni di carriera pubblica un cofanetto ricco di duetti, inediti e rarità. Ve ne sveliamo alcuni...

Cristina D’Avena continua i festeggiamenti per i suoi quarant’anni di carriera e così, dopo la pubblicazione della collana di LP Picture disc con alcuni dei brani più noti del suo repertorio, è pronta a lanciare 40 – Il sogno continua.

Tra l’altro la cantante detiene un record molto importante: dal 1982 ad oggi infatti è l’unico personaggio dello spettacolo la cui voce è presente sulla tv italiana ininterrottamente dai primi anni ’80 almeno una volta al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

Ma torniamo ai festeggiamenti per i 40 anni di carriera dell’artista.

Era infatti il 1982 quando Cristina, allora diciassettenne, si presenta ad un provino per interpretare la versione italiana della sigla della seria animata giapponese Pinocchio. La D’Avena vinse e, non solo incise la sigla in questione, ma firmò un contratto in esclusiva con la Five Record, l’etichetta nascente di Canale 5 dando il via ad una carriera che ad oggi conta centinaia di sigle e concerti.

Cristina D’Avena, che negli scorsi anni ha pubblicato con successo gli album di duetti Duets e Duets Forever, il 25 novembre è pronta a nuove collaborazioni.

Quel giorno uscirà infatti una raccolta in duplice versione, Standard (3 cd) e Deluxe Edition (5 cd), contenente numerosi brani inediti, rarità, chicche che i fan richiedono da tempo, le sigle più amate (comprese quelle tratta delle serie tv degli anni ’80 e ’90 che l’hanno vista protagonista) e duetti con diversi artisti della scena musicale italiana.

Questa a seguire la copertina del progetto:

Tra loro sono stati svelati su Tv Sorrisi e Canzoni i nomi di Orietta Berti, Lorella Cuccarini ed Elettra Lamborghini. All Music Italia è in grado di anticiparvi un altro dei duetti presenti, quello con Cristiano Malgioglio e che Lorella Cuccarini canterà sulle note del brano Magica Doremì.

