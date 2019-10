Cremonini2c2c. Tracklist e versioni in uscita del Best of di Cesare Cremonini

Cremonini2c2c è il titolo del Best of in uscita per festeggiare i vent’anni di carriera di uno dei nostri cantautori più amati, Cesare Cremonini (ve ne abbiamo parlato qui).

Il progetto conterrà 6 brani inediti (5 singoli e uno strumentale), 25 brani mai pubblicati prima tra Demo e Home Recording, le migliori interpretazioni piano e voce dell’artista e più di 30 successi rimasterizzati.

Il best of Cremonini2c2c arriverà nei negozi di dischi il 29 novembre per Virgin Records (Universal Music Italia).

Cremonini2c2c Versioni in uscita e tracklist

L’album Cremonini 2C2C The Best Of sarà disponibile in ben 4 formati differenti. Ecco quali

Standard edition

Conterrà 3 CD ( Cd1 con i 6 inediti, Cd2 e Cd3 con il best of)

Deluxe Edition

Sarà composta da 6 CD ( Cd1 con i 6 inediti, Cd2 e Cd3 con il best of, Cd4 con le migliori versioni live piano & voce, Cd5 con una selezione di demo & rarities, Cd6 con una selezione di versioni strumentali)

Box standard

Conterrà 5 vinili con gli inediti e il best of

Cremonini 2c2c Super box

9 vinili e 6 CD contenente gli inediti, il best of, le versioni piano & voce, i demo & rarities e le strumentali il tutto arricchito da un libretto di 52 pagine.

Cesare Cremonini – CREMONINI2c2c TRACKLIST disco per disco

CD1 Inediti

SE UN GIORNO TI SVEGLI FELICE AL TELEFONO GIOVANE STUPIDA CIAO AMICI AMICI HOW DARE YOU?

CD2 Best

POETICA NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN LOGICO #1 – REMASTERED 2019 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY – REMASTERED 2019 IL COMICO (SAI CHE RISATE) – REMASTERED 2019 MONDO – REMASTERED 2019 feat. JOVANOTTI BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) – REMASTERED 2019 GREYGOOSE – REMASTERED 2019 LOST IN THE WEEKEND – REMASTERED 2019 HELLO! I LOVE YOU – REMASTERED 2019 KASHMIR – KASHMIR IO E ANNA – REMASTERED 2019 UNA COME TE – REMASTERED 2019 POSSIBILI SCENARI

CD3 Best

MARMELLATA #25 – REMASTERED 2019 LE SEI E VENTISEI – REMASTERED 2019 MAGGESE – REMASTERED 2019 DICONO DI ME – REMASTERED 2019 PADREMADRE – REMASTERED 2019 LE TUE PAROLE FANNO MALE – REMASTERED 2019 VIENI A VEDERE PERCHÉ – REMASTERED 2019 FIGLIO DI UN RE – REMASTERED 2019 SARDEGNA – REMASTERED 2019 GLI UOMINI E LE DONNE SONO UGUALI – REMASTERED 2019 LATIN LOVER – REMASTERED 2019 IL PAGLIACCIO – REMASTERED 2019 GONGI-BOY – REMASTERED 2019 RESTA CON ME (VERS.2001) – REMASTERED 2019 QUALCOSA DI GRANDE – REMASTERED 2019 UN GIORNO MIGLIORE – REMASTERED 2019 50 SPECIAL – REMASTERED 2019

CD4 Piano & Voce

VIENI A VEDERE PERCHÈ (LIVE UNA NOTTE A SAN SIRO 2018) L’ANNO CHE VERRÀ (LIVE STADIO DALL’ARA 2018) NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (PER PIANOFORTE E VOCE) UNA COME TE (LIVE TORINO 2014) – REMASTERED 2019 FIGLIO DI UN RE (LIVE TORINO 2014) – REMASTERED 2019 KASHMIR-KASHMIR (PER PIANOFORTE E VOCE) BELIEVE IN LOVE (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013) LOGICO #1 (LIVE ROMA 2015) AL TUO MATRIMONIO (PER PIANOFORTE E VOCE) POETICA (PER PIANOFORTE E VOCE) MONDO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013) WALTER OGNI SABATO È IN TRIP (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013) DUE STELLE IN CIELO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013) POSSIBILI SCENARI (PER PIANOFORTE E VOCE) UN UOMO NUOVO (PER PIANOFORTE E VOCE) AMOR MIO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

CD5 Rarities

GREYGOOSE (ORIGINAL DEMO RECORDING) MARMELLATA #25 (ORIGINAL HOME RECORDING) DEV’ESSERE COSÌ (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005) SILENT HILL (ALTERNATIVE DEMO) IL PAGLIACCIO (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005) NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (ALTERNATIVE STRINGS DEMO) LE TUE PAROLE FANNO MALE (ORIGINAL HOME RECORDING) DEV’ESSERE COSÌ (ORIGINAL HOME RECORDING) SARDEGNA (ORIGINAL HOME RECORDING) MONDO (ORIGINAL DEMO) LA NUOVA STELLA DI BROADWAY (ORIGINAL DEMO) LA RICETTA (…PER CURARE UN UOMO SOLO) (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005) LA VALLE DEI RE (“MAGGESE SESSION” LONDON 2005) PIAZZA SANTO STEFANO (“MAGGESE SESSION” LONDON 2005) POETICA (ORIGINAL DEMO) SE C’ERA UNA VOLTA L’AMORE (HO DOVUTO AMMAZZARLO) (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005) QUANDO SARÒ MILIARDARIO (ORIGINAL DEMO) SARDEGNA (ALTERNATIVE DEMO)

CD6 Instrumental