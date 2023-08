Al numero #1 delle classifiche vendita nei primi sette mesi del 2023: Tedua, Lazza e Pink Floyd al comando

Classifiche di vendita, i numeri 1 da gennaio a luglio 2023.

Con le classifiche FIMI numero 31 come per le radio anche per le vendite/streaming si è chiuso il mese di luglio. Quali sono stati gli artisti con il maggior numero di numero #1 nelle classifiche album, singoli e vinili nei primi sette messi del 2023. E quali le case discografiche?

Andiamo a scoprirlo insieme con i dati FIMI alla mano ricordandovi che trovate le classifiche di vendita del primo semestre dell’anno cliccando qui su album, singoli e vinili.

Prima di passare agli album sappiate che solo due artisti nei primi sette mesi del 2023 sono riusciti a fare la tripletta ovvero conquistare nella stessa settimana il primo posto negli album, nei singoli e nei vinili. Si tratta di Gué ed Emis Killa.

