Ecco quali sono i dischi più venduti in Italia nel primo semestre del 2021

Classifica dischi più venduti 2021 in Italia, primo semestre.

In attesa che nei prossimi giorni venga diramata la classifica ufficiale della FIMI con i dischi più venduti nel nostro paese dalla prima settimana del 2021 alla settimana 25.

Iniziamo con vedere quali album hanno conquistato in queste 25 settimane la prima posizione in classifica.

In questo primo semestre sono stati solo due gli album a restare al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana per più di una settimana. Molto lunga quindi la lista deo dischi che hanno occupato la #1 per una sola settimana. Ecco quali:

Capo Plaza con Plaza

Michele Bravi con La Geografia del buio (recensione)

Mace con Obe

Gazzelle con Ok

Il Tre con Ali

Emis Killa & Jake La Furia con il repack di 17

Madame con Madame

Gué Pequeno con Fastlife 4

Achille Lauro con Lauro

Franco 126 con Multisala

Rkomi con Taxi Driver

Caparezza con Exuvia

Tony Effe con Effe

Ermal Meta con Tribù Urbana (recensione)

Måneskin con Teatro d’ira – Vol.1

Amici Bro di Amici di Maria De Filippi

Massimo Pericolo con Solo tutti

Sono quindi due i dischi del Festival di Sanremo 2021 che hanno conquistato la vetta della classifica FIMI, quello di Ermal Meta e quello dei Måneskin.

A seguire troviamo Sfera Ebbasta con Famoso che, uscito a fine 2020, con tre settimane non consecutive al primo posto, ha quindi stazionato in prima posizione per le prime tre settimane del 2021.

Al primo posto troviamo infine l’album dell’artista rivelazione di questo 2021, parliamo di Sangiovanni che per ben cinque settimane, compresa la scorsa, ha occupato il primo posto della classifica (qui la recensione).

Cinque settimane non consecutive in quanto l’album del giovane talento di Amici di Maria De Filippi ha lasciato è stato scalzato dalla vetta da Effe di Tony Effe per solo una settimana.

Ma quali sono quindi ad oggi, in attesa della classifica FIMI ufficiale, gli artisti e gli album più venduti del primo semestre 2021? Clicca su continua per scoprirlo.