Classifica Artisti italiani per più volte al numero uno della classifica. Il 2019 è definitivamente archiviato e con esso anche un decennio, quello che va dal 2010 al 2019.

Pertanto è tempo di resoconti e classifiche, per questo All Music Italia è andato a spulciare nelle classifiche Top of the Music di FIMI/GfK per capire quali sono stati gli artisti italiani, ma non solo, che sono stati per più volte al primo posto delle classifiche di vendita in questo decennio.

Cominciamo subito a scoprire la Classifica Artisti italiani per più volte al numero uno della classifica di vendite.

POSIZIONE 18

Partiamo dalla 18esima posizione, ovvero quella in cui troviamo tutti gli artisti che in questi dieci anni sono stati una sola volta al primo posto della classifica di Vendita FIMI.

Uomini e cantautori: Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Samuele Bersani, Calcutta, Vinicio Capossela, Coez, Francesco De Gregori, Roby Facchinetti, Ivano Fossati, Francesco Gabbani, Max Gazzè, Mahmood, Mannarino, Gianni Morandi, Nesli.

Donne e cantautrici: Giordana Angi, Cristina D’Avena, Fiorella Mannoia,

Rapper: Capo Plaza, Clementino, Ensi, Ernia, Gemelli DiVersi, Junior Cally, Lazza, Luché, Mostro, Night Skinny, Nitro, Noyz Narcos, Tedua, tha Supreme, Two Fingerz,

Band: Afterhours, Elio e le storie tese, Litfiba, Thegiornalisti, Verdena

Da Amici di Maria De Filippi: Thomas,

Da X Factor: Michele Bravi, Maneskin

POSIZIONE 17

Alla posizione successiva gli artisti che sono riusciti nel decennio 2010/2019 ad occupare per due settimane la prima posizione della classifica di vendita…

Uomini e cantautori: Franco Battiato, Mario Biondi, Carl Brave, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Francesco Renga, Daniele Silvestri,

Donne e cantautrici: /

Rapper: Club Dogo, Dark Polo Gang. Rkomi.

Band: Negrita, Il Volo

Da Amici di Maria De Filippi: Pierdavide Carone, Sergio Sylvestre, Alberto Urso.

Da X Factor: /

POSIZIONE 16

Uomini e cantautori: Cesare Cremonini, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti.

Donne e cantautrici: Elisa.

Rapper: Rocco Hunt, Izi, Emis Killa.

Band: Pooh.

Da Amici di Maria De Filippi: /

Da X Factor: Lorenzo Fragola

