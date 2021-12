Testa a testa tra Rkomi e Sangiovanni per lo scettro di disco più venduto dell'anno. Ecco la Top 20 parziale...

Classifica album più venduti 2021 in Italia. Sei mesi fa la FIMI rilasciava la classifica degli album più venduti nel nostro paese, tra copie fisiche e streaming. Una chart che vede al primo posto Sangiovanni.

Se la giovane rivelazione fosse riuscito a mantenere questa prima posizione avrebbe conquistato un altro primato: dopi quello di primo artista di Amici di Maria De Filippi ad aver conquistato una certificazione all’estero (in Svizzera per la precisione) quello di primo artista a guidare la classifica annuale degli album più venduti.

Non è mai successo fino ad oggi infatti per nessuno dei ragazzi lanciati dal talent show della De Filippi: Emma, Alessandra Amoroso, Irama, Riki, The Kolors…

Il problema è che, nella settimana 50, c’è stato il sorpasso, un sorpasso davvero microscopico. Rkomi con il suo Taxi Driver infatti ha superato di circa 400 copie Sangio… oltre 176.200 copie contro oltre 175.800.

Mancano solo due settimane alla fine dell’anno, settimana 51 e settimana 52, dopodiché, nei primi giorni del 2022 la FIMI rilascerà la classifica ufficiale. Riuscirà Sangiovanni a recuperare?

In attesa di scoprirlo andiamo a vedere insieme quali sono, alla settimana 50, i 20 dischi più venduti in Italia nel 2021, una Top 20 completamente Made in Italy.

