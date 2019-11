Tre assassine è il nuovo singolo della cantautrice Ciao Sono Vale (all’anagrafe, Valeria Fusarri), disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 12 novembre 2019.

L’artista descrive così il brano: “’Tre Assassine’ due parole, un concetto astratto”.

Inoltre, nel presentare il pezzo, sottolinea di averlo scritto insieme alla sorella Simona, “la persona che amo di più al mondo. Lei è parte di me, abbiamo pensato di esprimere con parole dirette un concetto ben chiaro ma abbastanza difficile da concepire“.

Tre assassine affronta un tema molto delicato e spesso taciuto.

Il brano parla infatti “di malattia mentale e di come in Italia venga sottovalutata, di come ogni volta che hai bisogno di una mano, l’unica cosa che sanno fare è darti un farmaco per sedarti“.

Continua Ciao Sono Vale: “Quando una persona ha dei problemi, ha bisogno di essere ascoltata; ed io voglio che la gente possa trovare in queste parole del conforto, della comprensione e attraverso la musica ricevere un forte abbraccio“.

Il brano recita: “Mentre in mezzo alla folla la gente ti osserva, vorresti soltanto una faccia diversa, vorresti sparire per un secondo e riapparire dispersa…“. Ciao Sono Vale sottolinea che “il testo ha tante sfaccettature, può essere inteso in vari modi ma, in generale è uno sfogo per qualsiasi problema che può capitare nella vita, è una richiesta di aiuto. Ci tengo che la gente possa vedere la musica come un’ancora di salvezza“.

La cantante racconta anche come è nato il brano Tre assassine. “La produzione parte da una mia idea ma con il tocco speciale del mio grande amico ed incredibile artista Matteo Costanzo che ha stravolto tutto.

Abbiamo unito la scrittura con un genere che in Italia ancora non esiste, stiamo giocando con il fuoco, sapendo che è difficile, ma a noi piace scottarci“. Ciao Sono Vale conclude dicendo: “Sono qui per dimostrare chi sono al meglio delle mie potenzialità“.

Il singolo Tre assassine segue alla pubblicazione di Deley il 29 marzo 2019; e di Clichè il 5 luglio scorso. Attualmente, Ciao Sono Vale è impegnata in studio di registrazione a lavorare su altri nuovi brani.

Per restare aggiornati sulle novità che riguardano Ciao Sono Vale, si possono visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.

Ciao Sono Vale, ecco il testo di Tre assassine

Questo è il conto da pagare

Per favore non ti addormentare

Io son già piena di pare malsane, insane

Sembra non ci sia niente da fare

Se non rinchiudersi in un bluffare

Mentre in mezzo alla folla la gente ti osserva

Vorresti soltanto una faccia diversa

Vorresti sparire per un secondo e riapparire dispersa

Ehi, siamo il latte ed il caffè

Tu che non hai

Un minuto … per me

Ehi

Tu che non sai

Quanto è dura per me

Che ho bisogno di te che

Tu, non hai mai

Un minuto per me, per me

Quattro e dieci di mattina

avrei bisogno di un’aspirina

Per mandare via tutti questi pensieri e dimenticare ieri

Perché non è facile per me

Ho troppi pensieri in testa

Troppa gente che se ne va e non resta

Non capisco quanto ci sia di sbagliato in me

Che se poi ci penso io, son tre

Quindi già le risposte so darmele e non voglio che sia tu a tacciarmele

Tre assassine messe insieme, per un mix ci vuole il seme, dammi tu qualche consiglio che in caso poi lo rinchiudo in qualche ripostiglio

Ehi, sono deviata-mente impazzita..

Tu che non hai

Un minuto … per me

Ehi

Tu che non sai

Quanto è dura per me

Che ho bisogno di te che

Tu, non hai mai

Un minuto per me, per me…

Per me