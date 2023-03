Cassandra, il trio fiorentino anticipa l’album con “Ad Occhi Chiusi”

Cassandra Ad Occhi Chiusi testo e significato.

Cassandra non è un semplice nome proprio bensì un progetto nato a Firenze nel 2019 dalle menti dei fratelli Ravazzi (voce e chitarra) e dal batterista Giovanni Sarti.

Dopo due anni a provare, girovagare e tentare varie strade, arriva soltanto due anni dopo l’occasione di emergere con la partecipazione a X Factor.

A distanza di altri due anni, esattamente un anno dopo la pubblicazione del loro primo album Campo Di Marte, tornano con il nuovo singolo Ad Occhi Chiusi.

I Cassandra hanno deciso di raccontare in tre minuti una vita da vivere “ad occhi chiusi sulle rotaie” perché se non rischi non puoi godere di quello che c’è oltre le colline.

Il brano, spiegano, non è una ballad bensì il nuovo, inedito e avvincente episodio della loro saga dirty pop. Il primo step verso il prossimo album.

Ad Occhi Chiusi è disponibile dal 24 marzo.

TESTO DI “AD OCCHI CHIUSI” DEI CASSANDRA

Il brano dei Cassandra Ad Occhi Chiusi racconta l’amore folle di notte, quello che ti porta sulla luna e ti fa perdere la testa. Di seguito il testo completo.

Io ed i miei amici ci siamo persi e non ci importa niente

e tu fuori dal Combo hai vomitato tutte quante le stelle

Vuoi ancora ballare? Ti porto sulla Luna

Faremo l’amore a gravità zero

Ma si stanotte prendiamo vita

Niente di serio, niente di male

ad occhi chiusi sulle rotaie

Ma si stanotte prendiamo vita

Tu non aver paura, lasciati andare

ad occhi chiusi sulle rotaie

Io ed i miei amici ci siam dissolti in un bar di Valencia

e tu con i tacchi a spillo lanciavi le bombe ai fascisti di merda

Oltre questo quartiere ti assicuro c’è vita

Tokio non è così male, solo non vedi le colline

Ma si stanotte prendiamo vita

Niente di serio, niente di male

ad occhi chiusi sulle rotaie

Ma si stanotte prendiamo vita

Tu non aver paura, lasciati andare

ad occhi chiusi sulle rotaie