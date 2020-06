E’ uscito per l’etichetta Rumore di Zona Nodo in Gola, il nuovo singolo della cantautrice Carrese (distribuzione The Orchard).

Il brano, prodotto da Marta Venturini insieme a Cristiana Della Vecchia e Francesco Fioravanti, è il terzo capitolo di un nuovo percorso artistico iniziato con Smart e Vetro.

Nodo in Gola è un brano pop leggero e intenso in cui non mancano rimandi all’urban anni ’90, soprattutto nelle strofe. E’ stato interamente registrato allo Studionero di Roma

“’Nodo in gola’ è una canzone che parla di cose rare, come le lucciole a settembre e le persone che ti fanno ritrovare la serenità. È una canzone con la quale rompere i silenzi e cantare sotto un cielo d’estate.”

Queste le parole di Carrese per descrivere il singolo, che sarà presto accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Paolo Furente con il prezioso sostegno di Elsa Campini. Nel video appare per la prima volta davanti a una telecamera Isabella, giovane protagonista, che ha reso il video dolcemente spontaneo.

CARRESE

Roberta Carrese, che ha deciso di utilizzare solamente il suo cognome, ha avuto i primi riscontri positivi sul suo percorso musicale con la partecipazione nel 2015 a The Voice of Italy nel team di Piero Pelù, ottenendo il secondo posto in finale (ne abbiamo parlato Qui).

Dopo il talent ha girato per due anni la penisola sola con la sua inseparabile chitarra, ma anche con la band.

Nel 2017 inizia a lavorare al suo primo album e nel 2018 incontra Marta Venturini (Studionero) con la quale attualmente collabora per la produzione musicale dei suoi brani.

Foto di Elsa Campini