Carosello Records supporta i suoi artisti con scelte coraggiose

Carosello Records. L’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio un paese che già non navigava in buone acque, tutti i settori ne stanno risentendo, compreso quello musicale. In questa tempesta all’orizzonte s’intravedono bagliori di speranza. Carosello Records cerca di dare speranza ad un settore davvero in crisi.

L’INIZIATIVA di carosello records

L’esplosione del coronavirus ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, nonché il nostro modo di pensare e agire nel quotidiano, limitando al momento la possibilità di pianificare con chiarezza il proprio futuro.

Un cambiamento che non esenta il settore musicale, che come la maggior parte delle altre industrie è costretta a fare i conti con i problemi causati dal preoccupante scenario odierno.

Nonostante ciò, Carosello Records ha da sempre tra i suoi valori fondanti la vicinanza e il supporto ai propri artisti in ogni momento delle loro carriere.

Una vicinanza che non vuole essere solo emotiva, ma di concreto aiuto affinché ognuno di loro, dai big agli emergenti, possa permettersi di continuare a produrre arte anche tra le mura domestiche.

Per questo motivo Carosello ha deciso di garantire non solo il regolare pagamento di rendiconti, anticipi e fatture, ma ad ulteriore supporto metterà a disposizione nuove economie per finanziare gli artisti – qualora ne avessero necessità – per la realizzazione di studi di registrazione casalinghi o qualsiasi cosa possa essere necessaria al regolare svolgimento della loro produzione artistica.

In momenti tragici come questi, la musica ha da sempre avuto la funzione sociale di intrattenere e dare sfogo alle emozioni dell’essere umano.

Motivo per cui chi la musica la scrive, la canta, la produce e la suona deve continuare ad avere a disposizione tutti i mezzi necessari per adempiere alla loro funzione artistica e sociale.

Carosello così cerca di dare il suo piccolo contributo per diffondere la cultura e l’intrattenimento nel nostro Paese, nonostante le difficoltà che tutta la popolazione sta vivendo; ringraziando in primis tutti i professionisti che stanno aiutando concretamente l’Italia, in questa battaglia a favore della vita.​

Grazie, in un momento del genere ogni piccola goccia di speranza è importante.