Canzoni estate 2019. Dopo avervi presentato qualche giorno fa in questo articolo le Top 20 dei brani più passati dai grandi network radiofonici dall’1 al 15 agosto, torniamo come promesso ad analizzare la situazione per quel che riguarda 9 radio regionali.

Una serie di Top 20 dei dati radio realizzata da All Music Italia in collaborazione con Earone, la società italiana che fornisce servizi di classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, partner ormai consolidato dell’industria musicale.

Il periodo preso in osservazione come nell’articolo precedente è quello che va dall’1 al 15 luglio 2019.

I dati tengono conto della classifica per punteggio ovvero quella determinata non dal numero di passaggi ma dal punteggio.

Questo a sua volta, è determinato dal numero di passaggi in onda su ciascuna emittente ponderato con il dato di audience dell’emittente stessa per fascia oraria e per giorno della settimana.

CANZONI ESTATE 2019 – ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE CLASSIFICHE RADIO

Per i grandi network avevamo individuato come trionfatori di questa prima metà di agosto Jambo (di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi) e Mambo Salentino (dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso) seguiti da Dove e quando di Benji & Fede e dai Meduza con Piece of your Heart.

La situazione non cambia di molto andando a prendere in esame le radio regionali.

Certo c’è una maggiore varietà, per esempio sono presenti in diverse Top 20 Dolcenera con Amaremare e Baby K con Playa, brani messi un po’ in un angolo dai grandi network ma a fare la differenza sono sempre quattro canzoni…

Prima su tutti Mambo Salentino che è presente in ben cinque Top 3 e otto Top 10, a seguire Benji & Fede, vera rivelazione dell’estate (tre Top 3 e sette Top 10), Jambo (tre Top 3 e cinque Top 10) e J-Ax che occupa una Top 3 e ben sette Top 10.

Non male anche i Thegiornalisti con cinque presenze nelle Top 10 delle radio regionali.

Detto questo andiamo quindi a scoprire insieme nel dettaglio le Top 20 di nove delle radio regionali più seguite d’Italia nel periodo dall’1 al 15 agosto per determinare le canzoni estate 2019 di maggior successo.

TOP 20 CANZONI ESTATE 2019 RADIO REGIONALI

RADIO BELLLA & MONELLA

Top 20: 19 brani italiani, 1 brano internazionale

Dove e Quando – Benji & Fede Una volta ancora – Fred De Palma feat. Ana Mena Mambo Salentino – Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Maradona Y Pelé – Thegiornalisti Jambo – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi Nuova Era – Jovanotti Playa – Baby K Ostia Lido – J-Ax Calipso – Charlie Charles feat. Dardust Arrogante – Irama Pensare Male – The Kolors feat. Elodie Margarita – Elodie feat. Marracash Vento del Sud – Tiromancino La hit dell’estate – Shade T’immagini remix – Vasco Rossi, Dj Luca Zanarini Senorita – Shawn Mendes feat. Camila Cabello Buona (Cattiva) Sorte – Tiziano Ferro Siamo – Eros Ramazzotti Amaremare – Dolcenera Alza la radio – Nek

LATTEMIELE

Top 20: 20 brani italiani, 0 brani internazionali

La hit dell’estate – Shade Una volta ancora – Fred De Palma feat. Ana Mena Senza Pensieri – Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè e J Ax Dove e Quando – Benji & Fede Bella vita – Arianna feat. Shaggy Turbococco – Ghali Ostia Lido – J-Ax Mambo Salentino – Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Margarita – Elodie feat. Marracash Pensare Male – The Kolors feat. Elodie Jambo – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi Nuova Era – Jovanotti Maradona Y Pelé – Thegiornalisti Polynesia – Gazzelle Sorriso (Milano Dateo) – Calcutta Arrogante – Irama Ipocondria – Ultimo Tam Tam – Arisa Calipso – Charlie Charles feat. Dardust Playa – Baby K

RADIO BIRIKINA

Top 20: 18 brani italiani, 2 brani stranieri

Amaremare – Dolcenera Mambo Salentino – Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Sei il mio giorno di sole – Paolo Belli Cartagena – Jay Santos e Spagna Un’estate al mare – Cecilia Gayle Dove e Quando – Benji & Fede Hangover – Leave the memory feat. Bobby Solo Ostia Lido – J-Ax Arrogante – Irama Alza la radio – Nek Margarita – Elodie feat. Marracash Soldi – Mahmood Senza Pensieri – Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè e J Ax Cubalibre – Virginio Playa – Baby K Prima di Partire – Luca Carboni & Giorgio Poi Jambo – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi Perfect – Ed Sheeran La hit dell’estate – Shade Roma Bangkok – Baby K feat. Giusy Ferreri

RADIO BRUNO

Top 20: 14 brani italiani, 6 brani internazionali

Dove e Quando – Benji & Fede Jambo – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi Mambo Salentino – Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Ostia Lido – J-Ax Maradona Y Pelè – Thegiornalisti Nuova Era – Jovanotti Peace of your heart – Meduza Senorita – Shawn Mendes feat. Camila Cabello Loco Contigo – Dj Snake feat. J Balvin & Tyga Margarita – Elodie feat. Marracash Senza Pensieri – Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè e J Ax Sing it with me – JP Cooper feat. Astrid S Heaven – Avicii Quel sorriso in volto – Modà Vento del Sud – Tiromancino Playa – Baby K Alza la radio – Nek Girls go Wild – LP Beautiful People – Ed Sheeran feat. Khalid Buona (Cattiva) Sorte – Tiziano Ferro

Clicca su continua per scoprire le Top 20 delle canzoni estate 2019 di x, Radio Cuore, Radio Margherita, Radio Subasio e Radio Norba.