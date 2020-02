Canova Musica di oggi. È uscito mercoledì 12 febbraio per Maciste Dischi / Artist First, il nuovo singolo dei Canova.

Musica di oggi è stato scritto da Matteo Mobrici e prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli.

Canova Musica di oggi

Ecco come lo raccontano i Canova…

“Che cos’è la musica di oggi? Cos’è diventata? Volevamo fare la rivoluzione e adesso? Musica di oggi probabilmente è la nostra canzone più d’impatto, un impeto indie che sgrida il pop, o viceversa? Instagram, le classifiche, la promiscuità, i concerti, la tv, la serialità, l’omologazione. Volevamo fare le canzoni e siam finiti a fare le riunioni. Volevamo fare la rivoluzione, ma ora mettiti bene, si va in televisione. Rock ‘n’ roll, contraddittorio e autoironico, esplosivo.”

Questo nuovo singolo arriva dopo Lento violento. Con oltre 44 milioni di stream all’attivo e dopo essersi ripresi da una breve pausa, i Canova sono pronti al ritorno.

MUsica di oggi testo



Che cos’é la musica di oggi

che cos’é dei culi nei telefonini

ma com’é che si ti bacio, ti sposti

come mai, com’é

Vaffancu*o, vaffancu*o, vaffancu*o

vado via

Scusa signorina vuoi ballare con me? “no”

ah no, sono un legno lo so

ma poi mi cerchi sulla playlist, su un hard disk

sulle canzoni nuove del venerdì

è inutile convincerti, sono un animale da zoo

mi passeresti un po’ di noccioline

dovevamo fare la rivoluzione

mettiti bene si va in televisione

Vaffancu*o, vaffancu*o, vaffancu*o

vado via

vado via

vado via

vado via

via via via via via via via

Foto di Chiara Mirelli