blame e Yanomi: s c u s a è il nuovo singolo che anticipa il disco d’esordio

Si intitola s c u s a il nuovo singolo di blame e Yanomi (distribuito da ADA Music Italy, cliccate qui per il pre-order), quello che è stato definito come il nuovo capitolo di del progetto che vede protagonisti l’artista milanese di origini italo – francesi e il producer multiplatino.

S c u sa è fuori su tutte le piattaforme dall’8 aprile, dopo il successo dei pezzi K a r m a v o l . 1, s a l v a m i, e g o c e n t r i c a e g o o d b y e che hanno visto i due artisti collaborare in passato. La canzone sarà il primo vero singolo ad anticipare il primo vero disco di blame, prodotto ovviamente da Yanomi, che per ora non ha un titolo né una data di uscita ufficiale. Quello che sappiamo sul progetto di certo, in ogni caso, è che sarà “Un progetto cross mediale ed eclettico”.

Parlando del significato del testo del singolo, l’artista italo-francese ha commentato:

“s c u s a” è una canzone nata direttamente dal mio cuore. Racconta di una relazione con un conflitto tra il non riuscirsi più ad amare e la paura di lasciarsi andare.

Qui sotto trovate la copertina del singolo di blame e Yanomi.

Chi è blame: la biografia dell’artista

blame, classe ’99, è un cantautore e chitarrista milanese, di origini italo – francesi. k a r m a . v o l 1 è stato il suo singolo di debutto, pubblicato a ottobre 2021, che sancisce la collaborazione con Yanomi (producer del brano CinCin con Alfa e altri successi multiplatino). Il videoclip del brano è stato ideato ed animato da blame, che cura in prima persona ogni aspetto visivo dei suoi progetti discografici, per creare una narrazione complementare ai brani e per dare vita a un’esperienza completa che racconti la sua visione. Il secondo singolo del progetto è stato s a l v a m i, seguito da e g o c e n t r i c a e g o o d b y e. Attualmente blame sta lavorando al suo primo album, prodotto esclusivamente da Yanomi.