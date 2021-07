“Garçon” è il nuovo singolo di Biondo in duetto con Shade

Biondo Garçon è il titolo del brano che segna il ritorno del giovane artista ad un anno esatto da Bali e Dubai, singolo per l’estate 2020 che ha quasi raggiunto quota 3 milioni e mezzo di streaming sul solo Spotify.

In questa nuova canzone per l’estate 2021 Biondo duetta per la prima volta con l’amico e collega Shade.

Continua così il percorso del giovane artista arrivato ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 con già milioni di stream raggiunti da indipendente con il singolo Quattro mura.

Dopo il percorso travagliato nella scuola più famosa d’Italia, travagliato in quanto il ragazzo venne duramente attacco per l’uso dell’Autotune (si può dire che Biondo sia stato il primo a sdoganarlo nel contesto televisivo, l’artista ha pubblicato l’album Dejavu nel 2018, disco certificato con il disco d’oro.

Nel 2019 è stata la volta del progetto Ego a cui hanno fatto seguito una serie di singoli: Avec moi con l’ex fidanzata Emma Muscat, Japan1ce, Tira e Bali e Dubai. Brani che, nonostante una promozione inesistente da parte dell’allora casa discografica, hanno sempre superato abbondantemente il milione di stream.

Segno di un affetto costante da parte del pubblico verso Biondo al punto che, dopo un anno di stop, l’artista è ascoltato da una media di 130.000 ascoltatori mensili su Spotify. Ed ora è tempo di nuovo musica e del primo singolo dopo il distacco dell’artista dalla Sony Music Italy.

Biondo Garçon

Nei giorni scorsi l’artista ha annunciato l’arrivo di nuova musica, per la precisione di un duetto per l’estate 2021 (l’ennesimo ci verrebbe da dire) e, come promesso ai suoi fan, Biondo al superamento di 25.000 commenti ha svelato tutto sul brano.

Garçon (letteralmente ragazzo in francese, una parola molto cara all’artista che spesso si firma così) uscirà questo venerdì, 9 luglio e lo vedrà duettare con Shade artista con cui Biondo ha scritto questa nuova canzone.

Qui a seguire la copertina del singolo.

Biondo Garçon testo e audio

In arrivo venerdì 9 luglio