“Mentalité Remix” di Baby Gang con C. Gambino conquista le classifiche dei paesi del Nord Europa

Grande successo europeo per Baby Gang che, dopo aver lanciato Mentalité RMX con il rapper francese ASHE 22 il 31 marzo (vedi qui), venerdì 7 aprile ha pubblicato un nuovo remix del pezzo questa volta insieme al rapper svedese C. Gambino. Risultato? il brano è balzato nella posizioni alte della classifiche di Spotify.

Baby Gang Mentalité un successo europeo

La versione originale di Mentalité conta quasi 40 milioni di stream sul solo Spotify.

Nelle scorse settimane la canzone è diventata virale entrando nelle classifiche di tutto il mondo (oltre 77 milioni di stream globali), ottenendo la certificazione disco d’oro in Italia e conquistando la Top 10 in paesi come Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Slovacchia tra gli altri. Il successo ha coinvolto anche la piattaforma più amata dai giovani, TikTok, dove una versione sped up (velocizzata) della canzone è diventata virale.

E siccome Francia e Svezia hanno dimostrato grande interesse per il brano la sua casa discografica, Warner Music Italy, ha permesso al rapper, che ricordiamo è attualmente detenuto (vedi qui) di lanciare queste nuove versioni con due rapper molto noti, ASHE 22 per la Francia e C. Gambino per la Svezia.

La versione “svedese” di Mentalitè è stata la più alta nuova entrata del 7 aprile su Spotify Svezia (posizione #10, è scesa alla #14 il giorno successivo). Mentalitè Remix inoltre è entrato nella New Music Friday di Spotify in Svezia, Danimarca, Finlanzia e Norvegia.