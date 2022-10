All’alba di venerdì 7 ottobre i rapper Baby Gang e Simba La Rue sono stati arrestati dopo le indagini congiunte di polizia e carabinieri a seguito di una sparatoria avvenuta nel luglio scorso in via di Tocqueville a Milano.

Insieme ai due rapper, sono scattate misure cautelari anche per 11 persone tra cui alcuni minorenni, tutti accusati a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di armi da sparo.

Ricostruendo i fatti delle indagini portate avanti dalla Squadra Mobile di Marco Calì e dai militari della compagnia Duomo, il 3 luglio scorso erano rimasti feriti due senegalesi di 27 e 28 anni con colpi di arma da fuoco indirizzati alle gambe e, dopo avere messo insieme tutti i pezzi del puzzle, è stato accertato che i primi a sparare (a salve) siano stati proprio i due, dopo un acceso diverbio con una decina di nordafricani che, di tutta reazione, hanno risposto accerchiandoli e aggredendoli con violenza. Tra questi, per l’appunto, è stato confermato che fossero presenti proprio Baby Gang e Simba La Rue.

I due rapper, secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni delle Forze Dell’ordine, sarebbero a capo di due gang criminali, con base a piazza Prealpi, tra le più attive sulla scena criminale milanese. Al proprio interno vigono delle regole precise di fedeltà e omertà.

Nel caso specifico di luglio, la rissa non sarebbe scattata per motivi musicali come potrebbe sembrare, ma per questioni di controllo del territorio e per qualche debito non saldato.

ARRESTI ANCHE PER I RIVALI DI baby gang e SIMBA LA RUE

Contestualmente a quanto vi abbiamo raccontato, sempre all’alba di venerdì mattina, a Bergamo sono state arrestate quattro persone coinvolte nel tentato omicidio di Simba La Rue, che la notte del 16 giugno scorso era stato accerchiato e accoltellato per un regolamento di conti dopo la faida armata con un altro rapper, Baby Touché, che in precedenza era stato rapito proprio da La Rue.

La tempistica di questi arresti non pensiamo sia casuale. Le indagini fanno capo a eventi strettamente collegati e, se pur in città diverse, parliamo degli stessi soggetti coinvolti.

Cosa accadrà adesso?

L’ultima volta che Simba è finito in carcere ha quasi rischiato la vita ed è stato operato. Per quanto riguarda Baby gang, invece, l’episodio della sua carcerazione risale a qualche mese fa ed è diventato un fatto di cronaca famoso perché, proprio da San Vittore, il rapper riuscì a registrare un intero videoclip musicale da dentro la cella. Per questo motivo, infatti, fu aperta un’altra indagine per “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti“.

La sensazione è che, nonostante quanto stia accadendo, una volta fuori i due rapper continueranno a fare la loro musica come hanno sempre fatto, forti dell’abbraccio e della spinta di tanti fan e di tanti colleghi che li stimano.