Artisti e brani più trasmessi in radio nel 2024: il report di EarOne e la rivincita della musica femminile

Artisti più trasmessi in radio 2024. EarOne ha rilasciato l’EarOne Airplay Report 2024 completo, ovvero tutti i dati sui protagonisti dell’anno radiofonico italiano. 12 mesi che hanno visto il trionfo dei The Kolors, di Cesare Cremonini e… delle donne, soprattuto internazionali.

“Se è hot, con un tocco può diventare hit”: così Maurizio Gugliotta, CEO di EarOne, descrive la nuova piattaforma earone.com. Un hub innovativo che celebra la musica trasmessa in radio, consolidando i dati dell’airplay e rafforzando il legame tra radio, artisti, etichette discografiche e professionisti dell’industria musicale. “DAB, FM, IP o ibrida, poco importa: la Radio deve innovare e sorprendere, mantenendo la sua essenza di connessione, intrattenimento ed emozione” […] “Nel centenario della Radio in Italia, la nostra piattaforma rappresenta un ponte tra le figure chiave dell’ecosistema musicale, valorizzando cultura, promozione e analisi”.

Del resto, come scopriremo proseguendo nella lettura di questo articolo le novità sono tante sperando che, con il nuovo anno, le radio scelgano di valorizzare un po’ di più artisti emergenti e indipendenti (nota bene: gli artisti nel talent in quel momento non contano come emergenti!).

Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati qualche giorno fa ovvero dalla Top 10 dei brani più trasmessi in Italia nel 2024, una chart che vede trionfare Karma dei The Kolors, per la band è il secondo anno consecutivo al primo posto, e Lonely dancers di Conan Gray tra gli internazionali. Tra le donne Annalisa è la più trasmessa con tre brani presenti nella Top 100 mentre tra gli uomini, sempre con tre brani di cui due in Top 1o, stra vince Ghali

KARMA – The Kolors (Warner) Sesso e Samba – Tony Effe, Gaia (Island/Sony) Malavita – Coma_Cose (Warner/Asian Fake) Tuta Gold – Mahmood (Island) Lonely Dancers – Conan Gray (Island) Texas Hold’Em – Beyoncé (Sony) Storie Brevi – Tananai, Annalisa (EMI/Warner) Come Un Tuono – Rose Villain feat. Guè (Warner/Island) Casa Mia – Ghali (Warner) Paprika – Ghali (Warner)

Per quanto riguarda le canzoni del Festival di Sanremo 2024, il brano più trasmesso in radio è stato Tuta Gold di Mahmood (primo anche nelle vendite) seguito da Casa Mia di Ghali e Sinceramente di Annalisa. In fondo alla classifica troviamo Fred De Palma, Il Tre, e, all’ultimo posto, Sangiovanni.

Ricordandovi che qui trovate dati su artisti più trasmessi e la divisione per case discografiche, andiamo a scoprire altri dati interessanti. Cliccate in basso su continua.