Top 100 Radio Earone 2024: Karma dei The Kolors in testa, Annalisa l’artista con più passaggi

EarOne classifica radio in italia 2024, la classifica dei brani di maggior successo nelle radio italiane nell’anno appena concluso.

La società partner dell’industria discografica, che ogni settimana fornisce dati ufficiali sui passaggi radiofonici di musica italiana e internazionale, ci offre uno sguardo dettagliato sull’anno appena concluso. Grazie ai dati raccolti (qui trovate tutte le classifiche da loro stilate) , possiamo analizzare in profondità le performance delle case discografiche, degli artisti e lo stato della musica al femminile nelle radio italiane.

La radio continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la musica, distinguendosi dalle piattaforme di streaming che si affidano ad algoritmi e pochi editor. Le scelte radiofoniche, invece, riflettono il lavoro di un ampio gruppo di professionisti provenienti da circa 200 emittenti diverse rilevate da EarOne. Le sue classifiche annuali offrono una fotografia precisa dei brani che hanno dominato l’airplay radiofonico nel 2024.

Classifica EarOne 2024: i the kolors primi per il secondo anno consecutive

A guidare la classifica ci sono i The Kolors, che per il secondo anno consecutivo si confermano gli artisti più ascoltati in radio. Dopo il trionfo nel 2023 con ITALODISCO, la band capitanata da Stash ha dominato anche nel 2024 grazie a KARMA, brano che ha replicato il successo del suo predecessore, conquistando il pubblico radiofonico con un mix irresistibile di sonorità e ritmi accattivanti.

La presenza di altri brani nella Top 10, come Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia o Malavita dei Coma_Cose, dimostra la varietà di generi e stili che hanno caratterizzato l’airplay dell’anno appena concluso.

Tra gli artisti internazionali, spiccano Conan Gray e Beyoncé, rispettivamente in quinta e sesta posizione con i brani Lonely Dancers e Texas Hold ’Em, a conferma dell’ampio respiro della musica programmata nelle radio italiane.

Questa la Top 10 generale EarOne del 2024:

Karma (The Kolors) Sesso e Samba (Tony Effe, Gaia) Malavita (Coma_Cose) Tuta Gold (Mahmood) Lonely Dancers (Conan Gray) Texas Hold ’Em (Beyoncé) Storie Brevi (Tananai, Annalisa) Come un Tuono (Rose Villain feat. Guè) Casa Mia (Ghali) Paprika (Ghali)

Questa invece la Top 10 dei brani indipendenti con i Negramaro al primo posto:

Luna Piena (Negramaro) Belong Together (Mark Ambor) A Bar Song (Tipsy) (Shaboozey) Vai! (Alfa) Louder (Dotan) Altrove (Ultimo) I Believe In Love Again (Peggy Gou, Lenny Kravitz) Electric (Darin) Mwaki (Zerb & Sofiya Nzau) Ma Non Tutta La Vita (Ricchi e Poveri)

Tra l’altro, un aspetto molto interessante è che il nuovo sito EarOne permette di approfondire la conoscenza e lo storico, sia di chi ha lavorato i brani come ufficio stampa radio che delle etichette discografiche. Un mezzo molto utile per gli artisti emergenti, che possono capire a chi rivolgersi, anche in base al genere musicale, per promuovere la propria musica.

