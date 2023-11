Artie 5ive e Rondodasosa, in arrivo il nuovo singolo “Red&Blue”

Artie 5ive e Rondodasosa, “Red&Blue“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 24 novembre, “Red&Blue” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Artie 5ive e Rondodasosa.

Prodotto da NKO, il brano è stato anticipato dall’annuncio dell’artwork, in cui ritroviamo i colori rappresentativi dei due artisti – il rosso e il blu, come il fuoco e l’acqua – che diventano il titolo ufficiale di un brano che li vede ancora una volta insieme dopo le diverse collaborazioni di quest’anno (“Ready 4 War” e “Eyes of the tiger”) e un sodalizio ormai stabile, che li ha visti conquistare tutto il pubblico del rap italiano.

“Red&Blue“: significato del brano

Sulla produzione di NKO esplodono le rime back to back di Artie 5ive e Rondodasosa, le cui storie si alternano su un beat dal sound epico e maestoso.

Consapevoli del loro passato e dei loro trascorsi, che non mancano mai nella loro narrativa, i due rapper sono ora pronti a fare il passo successivo e a mettere sul piatto tutta la loro voglia di prendersi tutto.

Artie 5ive e Rondodasosa, “Red&Blue“: testo del brano

Il testo di “Red&Blue” sarà disponibile a partire da venerdì 24 novembre.